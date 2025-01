Férias no Tietê Plaza tem evento gratuito com o tema Moana 2

Após o período de celebrações com as festas de fim de ano, chegou o momento mais esperado pelas crianças: as férias. Para receber os pequenos visitantes com muita diversão, o Tietê Plaza traz um evento gratuito que chega pela primeira vez no Brasil com o tema Moana 2 para divertir todos os mini fãs da animação da Disney.

Quem passar pelo shopping entre os dias 11 de janeiro e 9 de fevereiro, poderá levar as crianças para aproveitarem um circuito com atividades como, piscina de bolinhas, labirinto suspenso, atividade puxar as cordas laterais e controlar os obstáculos e navegar até o topo, tiro ao alvo e oficina de gesso para levarem para a casa uma estrela similar ao que aparece no recém-lançado filme da saga – Moana 2.

Além do circuito, o evento também conta com uma agenda de encontros com a personagem Moana, licenciada da Disney, que vai receber o público com muita alegria para interação e sessão de fotos em datas especiais. Para participar tanto do evento quanto do Meet & Greet, é necessário fazer um cadastro reserva online.

“É com imensa felicidade que anunciamos o retorno da Disney com mais um evento inédito e exclusivo no Tietê Plaza que vai alegrar as férias das crianças que estão ansiosas para viver o universo da animação Moana 2, uma animação linda que acaba de ser lançada nos cinemas. Já tivemos grandes eventos da Disney em nosso shopping e essa será mais uma experiência única que os nossos visitantes poderão aproveitar e se divertir muito”, diz Jessica Zanela, gerente de Marketing do Tietê Plaza.

Serviço

Evento de férias com Moana no Tietê Plaza Shopping

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Data: de 11/01 a 09/02

Horário: segunda a sexta das 12h às 20h e sábado e domingo das 10h às 22h

Local: Atrium, Piso Térreo

Faixa etária: 3 a 12 anos

Valor: gratuito

Duração: 25 minutos

Capacidade: 20 crianças por vez

Link para cadastro: https://syn.crmall.com/inscricao-evento/70

Agenda de encontros com a Moana

Data: 16, 17, 18, 19, 23, 24, e 25 de janeiro

Duração: 5 sessões por dia com 30 minutos cada sessão

Horários: 14h, 15h, 16h, 17h e 18h