Férias no Tietê Plaza Shopping tem evento gratuito e exclusivo com tema Divertida Mente 2

Está aberta a temporada das férias escolares que é sinônimo de diversão e a busca por lugares para aproveitar o período com a criançada. No Tietê Plaza Shopping o sucesso do filme Divertida Mente 2 da Disney, que estreou recentemente nos cinemas, saiu das telonas para se tornar o tema principal do evento exclusivo de férias que o shopping preparou especialmente para as famílias.

A atração, que terá como único endereço no Brasil o Tietê Plaza Shopping, é gratuita e recebe crianças e adultos para aproveitarem juntos um espaço imersivo. Com atividades interativas, o evento conta com quatro cenários que representam os novos personagens do filme, Ansiedade com um percurso para chegar ao fim da linha em um minuto; Vergonha com a brincadeira de tombo legal em piscina de bolinhas; Inveja com espaço para fotos com balões das principais frases do personagem; e Tédio com área de lazer cheia de almofadas e travesseiros macios, criando um refúgio de conforto aconchegante.

Além dos cenários, o evento também conta com a sala de memórias base e o painel de controle de todos os sentimentos onde os participantes podem selecionar entre 9 botões para ativar a imagem da emoção escolhida e tirar uma foto. Todas as atrações foram pensadas para que os visitantes possam interagir e sentir que estão dentro do filme. Quem quiser conferir essa experiência única, basta se inscrever no link disponível no site do shopping e conhecer de perto o evento que vai até o dia 31 de julho.

“Um dos períodos mais importantes para as crianças são as férias que é quando elas podem aproveitar para fazer descobertas e explorar novas aventuras de forma lúdica e, pensando nisso, trouxemos a novidade em parceria com a Disney para proporcionar momentos memoráveis para a família”, diz Jessica Zanela, gerente de marketing do Tietê Plaza Shopping.

Serviço

Férias com Divertida Mente 2 no Tietê Plaza Shopping

Endereço: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465

Local: 1° piso

Data: De 01/07 à 31/07

Horários: Segunda-feira à sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados, das 11h às 21h

Entrada: Gratuita

Classificação: livre

Capacidade: 30 pessoas simultaneamente

Link para Inscrição prévia