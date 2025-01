Férias no Parque Dom Pedro têm cerca de 20 atrações e opções para todas as idades

As famílias que buscam diversão durante as férias de janeiro em Campinas encontram no Parque Dom Pedro o destino ideal. O empreendimento está com cerca de 20 atividades e atrações, entre fixas e itinerantes, que garantem momentos inesquecíveis para todas as idades. Para guiar os visitantes, o empreendimento criou o mapa “Férias no Parque”, que reúne todas as atrações e suas respectivas localizações.

Entre os destaques estão atrações temporárias, como o Vitinho Park, parque de diversões com brinquedos para todas as idades, que pode ser visitado até 16 de março; a experiência temática Circo Turma da Mônica, que conta com piscina de bolinhas, escorrega, kids play e pula-pula; e o Miraculous, inspirado nos populares heróis Ladybug e Cat Noir, trazendo muita diversão para os pequenos, com labirinto e escorregadores que levam para uma piscina de bolinhas. As duas últimas atrações chegam na segunda quinzena de janeiro.

A programação inclui, ainda, o cinema Kinoplex, o boliche, localizado no restaurante Empório de Comidas, a Vila Trampolim e uma série de operações voltadas ao público infantil, como o Fluffy Point, onde as crianças podem criar e personalizar suas próprias slimes e tie-dyes, e as lojas Marvel e Dream Store, dedicadas aos personagens da Marvel e da Disney.

“O Parque Dom Pedro é referência em entretenimento em Campinas e região, oferecendo, em cada visita, uma oportunidade de descobertas. Investimos em uma programação diversificada, para que todos possam se divertir e criar memórias inesquecíveis com a gente, proporcionando momentos únicos”, afirma Rafael Marques, superintendente do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Entre as novidades para os visitantes está a atração gratuita “Bromélia”, localizada na Entrada Pedras, que foi totalmente revitalizada, ganhando esta opção de diversão gratuita para as crianças. A estrutura de cordas, instalada em um espaço com piso especial para conforto dos pequenos, é um convite para a escalar, pular e se divertir.

Confira as principais atrações das Férias no Parque

Vitinho Park

Um parque de diversões pronto para animar toda a família com diversas opções de brinquedos, como montanha-russa, barco viking e muito mais.

Local: Estacionamento – Próximo à Expo D. Pedro

Horário: Segunda a sexta – 19h às 22h

Sábado e domingo – 14h às 22h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Marvel Store

Os fãs do universo Marvel vão encontrar jogos de fliperama temáticos, o brinquedo com o Martelo do Thor, além de produtos colecionáveis e ambiente instragramável.

Local: Anel Águas

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Dream Store

Viva os encantos da Disney e ainda se aventure no Playground Dinossauros.

Local: Anel Águas

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Carrinhos Kids

Passeie por nossos corredores com estilo. Escolha o seu carrinho elétrico preferido e acelere rumo à diversão.

Local: Corredor Pedras e Corredor Árvores

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento e descontos do Programa de Benefícios

Studio Games

Para quem ama games, este espaço conta com diversos jogos de videogame, computadores e simuladores.

Local: Corredor Pedras

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento e descontos do Programa de Benefícios

Bromélia

Uma flor gigante feita de cordas. Pule, escale e se divirta como nunca.

Local: Corredor Pedras

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração gratuita

Parking Kid’s

Espaço com escorregadores, piscina de bolinha, videogames e muito mais.

Local: Corredor Pedras

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: Consulte valores no local do evento

Magic Games

A maior rede de parques indoor com games, cinema, jogos eletrônicos e mais.

Local: Praça de Alimentação

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Kinoplex

Viva grandes histórias com o melhor do cinema. Tecnologia, conforto e emoção você encontra aqui.

Local: Praça de Alimentação

Atração paga: consulte a programação e valores na bilheteria do cinema ou no app Parque Dom Pedro.

Boliche

Curta com os amigos na pista de boliche, enquanto saboreia uma comida caseira.

Local: Praça de Alimentação

Horário: Segunda e sábado – 11h às 22h

Domingo – 12h às 21h

Atração paga: Consulte valores no local do evento

Contação de histórias

Ouça incríveis histórias e mergulhe no mundo mágico da literatura infantil.

Local: Anel Águas – Livraria Leitura

Horário: aos sábados – 16h30

Atração gratuita: consulte o tema diretamente no local.

Vila Trampolim

Diversão em família com pulos, risadas e muitos desafios.

Local: Corredor Árvores

Horário: Segunda a sexta – 14h às 20h

Sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Youplay

As crianças brincam enquanto os pais aproveitam o passeio.

Local: Alameda

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Fluffy Point

Muita criatividade com a oficina de slime, fidget toys, pop it e muito mais.

Local: Alameda

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Miraculous

O universo da Ladybug com piscina de bolinhas e escorregadores temáticos.

Local: Praça de Eventos Alameda

A partir da segunda quinzena de janeiro

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Traxart

Viva grandes aventuras em uma pista de patinação.

Local: Alameda

Horário: Segunda a sábado – 13h às 20h20

Domingo – 12h às 19h20

Atração paga: consulte valores no local do evento e descontos do Programa de Benefícios

Happy Machine

Embarque na diversão de capturar bichinhos de pelúcia.

Local: Alameda

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Yellowstone

Explore pedras preciosas em uma experiência única e imersiva.

Local: Alameda

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento

Circo Turma da Mônica Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão estão chegando com brincadeiras.

Local: Anel Águas

A partir da segunda quinzena de janeiro

Horário: Segunda a sábado – 10h às 22h

Domingo – 12h às 20h

Atração paga: consulte valores no local do evento