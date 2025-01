Férias no ParkShopping São Caetano traz Jardim Encantado

O ParkShopping São Caetano transformou sua Praça de Eventos em um espaço lúdico para as férias. Decorado com elementos que remetem a um jardim, o local conta com duas grandes piscinas de bolinhas e escorregadores, garantindo muita diversão para crianças de 4 a 12 anos, além de um espaço baby, adaptado aos pequenos de 0 a 3 anos.

Uma das atividades mais especiais do evento é a oficina de jardinagem, onde as crianças aprenderão a plantar mudas de temperos como manjericão, hortelã e alecrim. A proposta é oferecer uma experiência sensorial única, aproximando os pequenos da natureza e despertando a conscientização ambiental. A participação será por ordem de chegada e sujeita à disponibilidade de vagas.

Mas a diversão não para por aí! As famílias também podem aproveitar a HotZone, o parque indoor do ParkShopping São Caetano. Com mais de 1.000 m² e mais de 100 atrações, incluindo simuladores, brinquedos de parque e jogos interativos, o espaço é garantia de entretenimento para todas as idades. O parque está localizado no piso térreo, próximo ao acesso B, com funcionamento de segunda a sexta, das 13h às 22h; aos sábados, das 12h às 22h; e aos domingos, das 13h às 21h. O espaço também conta com 2 salões de festas para locação, onde as crianças poderão comemorar o aniversário e se divertir muito nos brinquedos!

Serviço:

“Jardim Encantado” – Evento de Férias do ParkShopping São Caetano

Data: 09 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024

09 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024 Local: Praça de Eventos

Praça de Eventos Horário: Segunda a sábado das 11h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h.

Segunda a sábado das 11h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h. Evento Gratuito , mediante resgate de ingresso pelo APP Multi .

, mediante resgate de ingresso pelo . Piscina de bolinhas para crianças de 4 a 12 anos, permanência máxima de 30 minutos.

para crianças de 4 a 12 anos, permanência máxima de 30 minutos. Oficina de jardinagem – crianças de 4 a 12 anos, duração de aproximadamente 30 minutos.

– crianças de 4 a 12 anos, duração de aproximadamente 30 minutos. Área Baby – crianças de 0 a 3 anos acompanhadas de um adulto responsável, tempo máximo de permanência no espaço: 30 minutos.

Como participar: Resgate de ingresso pelo APP Multi. O acesso a todas as atividades do evento será realizado por ordem de chegada, sujeito a lotação e fila de espera.

ParkShopping São Caetano

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.

Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP. Instagram: @parkshoppingsaocaetano

@parkshoppingsaocaetano Site: Clique aqui.

YouTube: Clique aqui.