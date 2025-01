“Férias no Museu” movimenta instituições culturais em Campos do Jordão (SP)

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão (SP), apresentam uma programação especial de férias para o mês de janeiro. Com atividades que unem aprendizado, criatividade e diversão, o público terá a oportunidade de explorar os bastidores de um espaço cultural, experimentar oficinas sensoriais, participar de jogos educativos e criar peças personalizadas para levar para casa.

Confira abaixo a programação completa e aproveite para vivenciar as atividades em um dos principais polos culturais e turísticos do Estado.

Visita Educativa – Nos Bastidores do Auditório Claudio Santoro

Na visita educativa “Nos Bastidores do Auditório e Museu”, o Setor Educativo convida o público a explorar os processos que dão vida a um espaço cultural e a entender como o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro se transformam para receber espetáculos e visitantes.

Conheça os detalhes de organização, planejamento e criatividade que conectam arte, história e música para criar experiências únicas. É uma oportunidade fascinante para mergulhar no coração desses dois espaços culturais.

Data: 04 de janeiro

Horário: às 10h30 e às 15h

Entrada: Inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Férias no Museu: Oficina de Ervas e Aromas

Nestas férias, os visitantes do Museu e Auditório terão a oportunidade de participar da Oficina de Ervas e Aromas. A facilitadora Lucimara Guimarães, obstetriz graduada pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em botânica pela Faculdade Metropolitana, busca proporcionar aos participantes uma experiência sensorial por meio das fragrâncias. A oficina tem como objetivo apresentar plantas aromáticas, estimulando a curiosidade e o aprendizado sobre as espécies vegetais e os óleos essenciais.

A atividade será conduzida com a apresentação das espécies vegetais, seus nomes científicos e nomes populares. Serão explicados os processos de extração dos aromas e cada participante poderá, por meio dos sentidos, observar nas plantas sua forma, textura e cor, compartilhando com o grupo como cada fragrância o afeta.

Data: 04 de janeiro

Horário: às 11h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Férias no Museu: Jogos Educativos

No mês de janeiro, aos domingos, os visitantes do Museu e Auditório poderão brincar com alguns dos jogos produzidos pelo Núcleo Educativo, abarcando os três eixos representativos do espaço (Arte, Música e Natureza). Os participantes poderão montar um “quebra-cabeças” das obras de Felícia e poderão jogar um “Jogo da Memória Musical”.

Será oferecida, ainda, a possibilidade de pintarem alguns dos animais e plantas encontradas na Mata Atlântica. Os jogos serão distribuídos, e o educador responsável fará a mediação das atividades.

Data: 05 de janeiro

Horário: das 9h às 12h e das 15h às 17h30

Entrada: gratuita

Férias no Museu: Suportes de Vasos em Macramê

Na oficina “Suportes de Vasos em Macramê”, os visitantes irão produzir o seu próprio suporte com cordão de algodão, miçangas e ganchos para decorar os vasinhos de plantas de suas casas. São sete vagas disponíveis por horário e as inscrições devem ser feitas pelo número (16) 98186-0365.

Data: 08 de janeiro

Horário: às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Férias no Museu: Twister Musical

Os visitantes do Museu e Auditório irão conhecer as notas musicais e seus símbolos por meio de uma brincadeira divertida. Inspirado no tradicional Twister, jogo no qual os participantes devem se mover simultaneamente para ocupar os espaços do tabuleiro, os jogadores aprenderão um pouco mais sobre o universo musical.

Data: 09 de janeiro

Horário: às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Família no Museu: Pinturas em Vasos de Plantas

Nesta ação, os visitantes terão a oportunidade de personalizar seu próprio vaso em cerâmica, utilizando diferentes materiais, como tinta acrílica de várias cores e canetas coloridas para deixar o vaso ainda mais divertido. Ao final, os participantes poderão levar o vasinho para casa. São cinco vagas disponíveis por horário e as inscrições devem ser feitas pelo número (16) 98186-0365.

Data: 09 de janeiro

Horário: às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50

Outras atividades durante o mês de janeiro

Família no Museu: Visita Educativa – Nos Bastidores do Auditório Claudio Santoro

Data: 11, 18 e 25 de janeiro, às 10h30 e às 15h

Férias no Museu: Jogos Educativos

Data: 12 e 19 de janeiro, das 9h às 12h e das 15h às 17h30

Curiosidades do Museu e Auditório (atividade virtual)

Datas: às quartas-feiras, às 18h

Férias no Museu: Suportes de Vasos em Macramê

Datas: 15, 22 e 29 de janeiro, às 11h e às 15h

Férias no Museu: Twister Musical

Datas: 16, 23 e 30 de janeiro, às 11h e às 15h

Família no Museu: Pinturas em Vasos de Plantas

Data: 17, 24 e 31 de janeiro, às 11h e às 15h

Férias no Museu: “Violeiro”, com Rafael Gonzá

Data: 11 de janeiro, às 16h

Família no Museu: Nos Bastidores do Auditório Claudio Santoro (atividade virtual)

Data: 14 de janeiro, às 18h, nas redes sociais do Museu e Auditório

Férias no Museu: Duo Rock Campos

Data: 18 de janeiro, às 11h

Lançamento do eixo “Materialidade”, da exposição virtual “Materialidade e Gestualidade na Escultura de Felícia Leirner”

Data: 20 de janeiro, no site do Museu e Auditório

Férias no Museu: Descolonização dos sabores – um olhar sobre os ingredientes do Brasil

Data: 25 de janeiro, às 11h

Férias no Museu: um tributo à brasilidade, com Marcela Santos

Data: 26 de janeiro, às 11h

Confira a programação completa no site das instituições.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, são instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administradas pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura. Foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Informações: (12) 3512-2508 ou [email protected]

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos (clique aqui e conheça a política de gratuidade)