Férias no Museu da Energia de São Paulo 

O Museu de Energia de São Paulo oferece atividades culturais, científicas e sensoriais gratuitas para o público, além de receber a comunidade local por meio de parcerias com a Secretaria Municipal de Educação e SESC (Serviço Social do Comércio).

No dia 13 de julho, a Oficina de Encadernação Artesanal ensina ao público técnicas manuais de encadernação, reaproveitamento de papéis, criação e personalização de cadernos artesanais. Depois de prontos, os caderninhos podem se transformar em scrapbooks, diários de viagem, cancioneiros de poesias ou objeto de anotações.

A última oficina de julho, Fósseis de Argila, é no dia 20 e consiste em atividades práticas e teóricas para divulgar conhecimentos arqueológicos (estudo da humanidade) e paleontólogos (estudo dos vestígios das diversas formas de vida). A parte prática consiste na confecção de placas que registram materiais fósseis e as discussões giram a respeito da existência de dinossauros em São Paulo, formação e definição de fósseis.

No dia 27 acontece a Visita Sensorial, atividade multissensorial que propõe transportar o visitante ao final do século XIX e começo do século XX, período da chegada da energia elétrica. Por meio de estímulos à imaginação, os participantes vão imergir em sentimentos, emoções, sons, sabores e aromas do cotidiano da época. A atividade será conduzida pela equipe do Museu. Para essa atividade, há um limite máximo de 10 pessoas por sessão.

Os interessados em participar da visita e das oficinas devem realizar o cadastro prévio e gratuito no link Programação de Férias do Museu.

Parcerias com a Secretaria da Educação e SESC

Além das atividades abertas ao público, o Museu também receberá visitantes da comunidade local. Até 19/07, o Museu da Energia de São Paulo participa do programa Recreio nas Férias e se transforma em espaço de visitação, aprendizado e lazer de alunos da rede pública de Ensino Infantil.

O Museu oferecerá visita mediada e atividade lúdico-pedagógica para os grupos agendados. O objetivo do programa é potencializar a educação integral e inclusiva, com atividades de desenvolvimento físico e cognitivo no período de recesso escolar, o que inclui refeições nutritivas para os alunos.

A ação é uma parceria entre o Museu e a Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU). As atividades serão realizadas pela equipe do museu, mas o agendamento deverá ser realizado pelas escolas diretamente no COCEU (tel. 011 3111-8616 e e-mail smecoceu@sme.prefeitura.sp.gov.br).

No dia 19, os associados do SESC Bom Retiro poderão participar das oficinas de Construção de casinhas de abelhas e de Plantio de ervas aromáticas que serão sediadas no Museu. As oficinas serão conduzidas pelas equipes do SESC e as inscrições devem ser realizadas no SESC Bom Retiro (11 3332-3600 e email@bomretiro.sescsp.org.br).

Serviço

Museu da Energia de São Paulo – Programação de julho

Local: Museu de Energia de São Paulo – Alameda Cleveland, 601 (Campos Elíseos)

Atrações:

Até 19/07 – Recreio nas Férias com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo

Público: alunos da rede pública de Ensino Infantil

Inscrições: Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados (COCEU) da Secretaria Municipal de Educação – 011 3111-8616 e e-mail smecoceu@sme.prefeitura.sp.gov.br

13/07 às 15h – Oficina de encadernação artesanal

Público: livre

Inscrições: gratuitas no WhatsApp (11) 99169-8531 ou formulário de inscrição no link: Programação de Férias

19/07 das 15h às 17h – Oficina de construção de casinhas de abelhas e plantio de ervas aromáticas com o SESC Bom Retiro

Público: infanto-juvenil para associados do SESC

Inscrições: SESC Bom Retiro (11 3332-3600 e email@bomretiro.sescsp.org.br)

20/07 às 15h – Oficina de Fósseis de Argila

Público: geral

Inscrições: gratuitas no WhatsApp (11) 99169-8531 ou formulário de inscrição no link: Programação de Férias

27/07 às 10h30 e às 15h (duas sessões) – Visita Sensorial

Público: geral

Inscrições: gratuitas no WhatsApp (11) 99169-8531 ou formulário de inscrição no link: Programação de Férias

Sobre a Fundação Energia e Saneamento

Desde 1998, a Fundação Energia e Saneamento pesquisa, preserva e divulga o patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e de saneamento ambiental. Atuando em várias regiões do estado de São Paulo por meio das unidades do Museu da Energia (São Paulo, Itu e Salesópolis), realiza ações culturais e educativas que reforçam conceitos de cidadania e incentivam o uso responsável de recursos naturais, trabalhando nos eixos de história, ciência, tecnologia e meio ambiente.

