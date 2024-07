Férias no Metrô: Fique por dentro dos eventos culturais disponíveis nas estações

O Metrô preparou uma programação de férias com diversas apresentações musicais, além de sessões de cinema gratuitas, para que os passageiros aproveitem esse período em família. Por meio do projeto Música no Metrô, entre os dias 12 e 13 de julho, as Estações Vila Madalena (Linha 2-Verde), Sé, Tatuapé e Corinthians-Itaquera (Linha 3-Vermelha) serão palco de shows protagonizados por artistas independentes com diversos estilos.

Na sexta-feira (12), a Estação Vila Madalena irá receber o musicista Renjul, a partir das 17h com músicas dos ritmos Blues, Jazz e Country. Já a Estação Sé recebe a artista Re Suizu às 18h, apresentando MPB e POP. Depois, no sábado (13), às 18h e 19h na Estação Tatuapé, Raphael Tini irá se apresentar com Rocks dos anos 1980, 1990 e 2000.

O objetivo do projeto é dar visibilidade a artistas independentes, abrindo espaços livres nas estações e apoiando os diversos estilos da produção musical contemporânea.

Dia do Rock

Na véspera do Dia Mundial do Rock, a programação musical do Metrô incluiu uma apresentação em homenagem a esse estilo muito popular. Na sexta-feira (12), na área livre da Estação Corinthians-Itaquera, a banda AP22 irá se apresentar das 18h até às 19h30. O Dia do Rock é celebrado anualmente em 13 de julho.

Cinemetrô

A companhia também preparou uma programação de filmes infanto-juvenil que será exibida em sessões gratuitas pelo projeto Cinemetrô, realizado em parceria com a Epson. As sessões serão realizadas na Estação Santa Cecília (Linha 3-Vermelha), entre 15h e 21h, até o dia 20 e na Estação República (Linha 3-Vermelha), entre 22 de julho e 5 de agosto com exibição nos mesmos horários.

Ambos os projetos fazem parte da programação “Férias no Metrô”, que disponibiliza aos passageiros uma série de atividades culturais entre julho e agosto, e faz parte das comemorações dos 50 anos da empresa.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Estação Vila Madalena

12 de julho – Renju a partir das 17h

Estação Sé

12 de julho – Re Suizu a partir das 18h

Estação Tatuapé

13 de julho – Raphael Tini às 18h e 19h

Estação Corinthians – Itaquera

12 de julho – Banda AP22 das 18h até 19h30.

PROGRAMAÇÃO CINEMETRÔ

Estação Santa Cecilia

Até 20 de julho – das 15h às 21h

Estação República

De 22 de julho a 5 de agosto – das 15h às 21h