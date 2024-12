Férias nas vinícolas: confira seis opções imperdíveis em São Paulo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou seis opções de vinícolas no Estado que fazem parte do programa Rotas do Vinho de São Paulo. Elas oferecem contato com a natureza e paisagens exuberantes, degustação de rótulos premiados, rica gastronomia e experiências turísticas incríveis. Confira:

Vinícola Micheletto, na Rota Circuito das Frutas

Em Louveira, a Vinícola Micheletto mantém as tradições italianas e inova com práticas agrícolas modernas. Lá é possível visitar o vinhedo e a fábrica para acompanhar o processo do vinho, da colheita da uva até o engarrafamento. Além disso, o local oferece quiosque com aperitivos, dois tipos de degustações com direito à passeio guiado e pique-nique. A vinícola também dispõe de espaço para eventos; ponto de apoio ao ciclista e atrações para as crianças. Enquanto os pais degustam um bom vinho, os pequenos podem visitar os parreirais, o pomar e a horta; além de ver de perto os coelhos, as ovelhas, as aves, e conhecer os cavalos criados na propriedade. As crianças também podem experimentar um delicioso suco de uva integral para repor as energias.

Ainda, a vinícola realiza todas as noites, de 14 de novembro a 31 de janeiro de 2025, o Micheletto Luz, evento gratuito e aberto ao público conhecido por levar às famílias um cenário encantador, que resgata toda a magia natalina. Além da iluminação especial, há presépio, árvore de Natal e outras decorações temáticas. Nesse período do ano, a vinícola e parte da propriedade é toda iluminada para completar o ambiente festivo. Para mais informações, acesse o site oficial: https://vinhosmicheletto.com.br/

Vinícola XV de Novembro, na Rota dos Bandeirantes

Localizada em São Roque, a Vinícola XV de Novembro é bastante tradicional e foi fundada por Brasílio Augusto de Moraes em 1921. Além disso, é reconhecida por sua dedicação à qualidade do cultivo e processamento de uvas. Na vinícola, há visita ao vinhedo; restaurante e bar. Os visitantes também podem degustar os rótulos entre os mais de 40 disponíveis, que incluem vinhos finos da marca Quinta Moraes; realizar eventos e piqueniques, além de visitar a produção de alcachofra. Uma boa pedida pode ser combinar a experiência com o turismo de compras, já que a região é repleta de shoppings e outlets. Para saber mais sobre a vinícola, acesse o site: https://vinicolaxvdenovembro.com.br/

Vinícola Guaspari, na Rota Serra dos Encontros

No município de Espírito Santo do Pinhal, conhecida pelo clima serrano e natureza exuberante, está a Vinícola Guaspari, um dos destaques da Serra dos Encontros. A propriedade utiliza práticas sustentáveis e inovadoras para produzir seus rótulos e com isso, seus vinhos têm recebido cada vez mais reconhecimento. Além disso, a vinícola tem uma história única, pois transformou uma antiga fazenda de café em um vinhedo próspero, produzindo alguns dos melhores vinhos da América do Sul. A Guaspari também se tornou primeira vinícola brasileira a conquistar uma medalha de ouro no Decanter World Wine Awards com seu Syrah Vista do Chá nas safras de 2012 e 2014.

Atualmente, oferece experiência de degustação completa, que começa com café tradicional e pão de queijo autoral, conta com passeio ao vinhedo e visita à fábrica, chegando à degustação da linha mais premiada da Guaspari, a Linha Vista, harmonizada com bruschettas, e finalizando com degustação do Café Especial Guaspari. Ainda, a vinícola conta com um restaurante e um menu especial; loja; e espaço para eventos. Para saber mais, acesse o site oficial: https://vinicolaguaspari.com.br/enotour/

Vinícola Villa Santa Maria, no Alto da Mantiqueira

No Vale do Baú, em São Bento do Sapucaí, com clima privilegiado e suas belezas naturais, há a Vinícola Villa Santa Maria, que se estabeleceu na região no início dos anos 2000. O projeto enogastronômico começou com plantio das primeiras videiras em 2004 e foi pensado estrategicamente para aproveitar o clima e a beleza natural da Serra da Mantiqueira.

A vinícola Villa Santa Maria já acumula inúmeras premiações, incluindo medalhas no Decanter Awards, o que destaca a sua posição como produtora de vinhos finos de alta qualidade.A vinícola oferece degustação guiada com sommelier; piquenique sob as vinhas, com produtos escolhidos pelos turistas; restaurante com pratos autorais; visita à cave; ponto de encontro para ciclistas; cachoeira e um espaço para eventos. Para saber mais, acesse o site oficial: https://villasantamaria.com.br/

Vinícola Marchese di Ivrea na Rota Alta Mogiana

Em Ituverava, há a Vinícola Marchese di Ivrea, que tem tradição milenar na produção de vinhos do norte da Itália, com clones de variedades de uvas bem adaptadas à região paulista. Experiências de enoturismo não faltam: os visitantes podem participar da famosa vindima, ou seja, da colheita das uvas; aproveitar um belo pôr do sol no vinhedo. Além, é claro, da experiência da degustação harmonizada dos rótulos, que conta com visita ao vinhedo, à fábrica e à destilaria, seguida do contato com os rótulos e de um almoço típico da Toscana. Para saber mais, acesse o site oficial: https://www.vinicolamarchesediivrea.com/enoturismo

Vinícola San Raphael, eno-destino em São Miguel Arcanjo

A Vinícola San Raphael vem desde 1992 cultivando uvas e produzindo sucos e vinhos no município de São Miguel Arcanjo. Com uma vasta gama de produtos, que inclui tanto vinhos de mesa quanto vinhos finos, a vinícola San Raphael combina tradição com a rica beleza natural da região. Assim, é um destino de enoturismo atraente para todos os que visitam. A vinícola oferece visitação ao vinhedo; degustação com seus rótulos; e uma loja para levar seus produtos favoritos para casa.

Para saber mais, acesse o link: https://www.instagram.com/vinicolasanraphael/.