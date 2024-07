Férias nas Fábricas de Cultura têm oficinas e brincadeiras gratuitas

As Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis -, estão com uma agenda de férias com mais de 200 oficinas e brincadeiras gratuitas para crianças a partir dos seis anos, sem necessidade de inscrição. As atividades seguem até o fim de julho e podem ser consultadas diretamente nas unidades.

Em julho também estão abertas as matrículas para as formações do 2º semestre em diversas linguagens, entre elas, circo, games, teatro, música e literatura, distribuídas pelas Fábricas de Cultura localizadas nas periferias das zonas norte e sul de São Paulo, Diadema e Osasco.

Conheça alguns destaques:

Diversão nas férias

Zona norte

Entre as atividades para as férias, crianças e adolescentes poderão aproveitar Brincadeiras de quintal da Fábrica de Cultura Brasilândia no dia 20/07, a partir das 10h30, como uma oportunidade para fazer novos amigos. Quem estiver pela Vila Nova Cachoeirinha poderá vivenciar uma prática com instrumentos de sopros, como trombones e flautas, no dia 25, quinta-feira, a partir das 14h. Outra opção é a atividade Serigrafia livre que acontecerá na Fábrica de Cultura Brasilândia – Núcleo Taipas nas quintas-feiras, até 25/07, das 15h às 17h. Nos encontros, os participantes aprendem as impressões em telas diversas de maneira intuitiva, em suportes como vestuário e madeira.

Zona sul

A Fábrica de Cultura Jardim São Luís realiza um campeonato de Minecraft no dia 19, sexta-feira, a partir das 10h. O desafio é criar cenários neste jogo intuitivo. A tecnologia segue em destaque na zona sul, como na Fábrica de Cultura Capão Redondo com a atividade Criando quebra-cabeças. No dia 24, quarta-feira, às 10h, quem passar pela sala maker poderá criar o próprio quebra-cabeça personalizado por meio de ferramentas e desenhos.

Região Metropolitana de São Paulo

Na Fábrica de Cultura Diadema será possível vivenciar antigas brincadeiras de rua. Na terça-feira (23), às 15h30, as crianças poderão brincar com carrinhos de rolimã pelo espaço externo da unidade. Já na Fábrica de Cultura Osasco, Robô sem motor desafia os participantes a criarem um brinquedo que se move apenas girando uma manivela, sem precisar de eletricidade. A ação acontece no dia 31, quarta-feira, a partir das 14h.

Formações gratuitas para todas as idades. Confira!

O mês de julho também marca o início das inscrições para as formações semestrais oferecidas pelas Fábricas de Cultura. São mais de 9 mil vagas para quase 500 cursos gratuitos nas linguagens de circo, dança, música, teatro, artes visuais, escrita criativa, tecnologia e outros, distribuídos nas unidades localizadas na Brasilândia – incluindo Núcleo Taipas -, Capão Redondo, Diadema, Iguape, Jaçanã, Jardim São Luís, Osasco e Vila Nova Cachoeirinha.

As Fábricas de Cultura oferecem os ateliês de criação com duração de um semestre e aulas duas vezes por semana, e as trilhas de produção de dois a quatro meses, ocorrendo uma vez por semana. Há opções para todas as idades, a partir dos seis anos, com encontros nos períodos da manhã, tarde e noite. As formações iniciam em 6 de agosto e as pessoas interessadas podem se inscrever até 45 dias depois do início das aulas ou até o preenchimento das vagas.

Entre os destaques de cada unidade estão:

A trilha de Produção cultural: projetos e captação na Fábrica de Cultura Brasilândia, voltada para pessoas que buscam desenvolver projetos criativos e captar recursos para colocar na prática eventos culturais nos territórios onde vivem;

No Núcleo Taipas, integrante da unidade Brasilândia, ocorre a trilha de artes circenses Acrobacia aérea em lira para crianças e jovens de sete a 12 anos que irão exercitar a consciência corporal pela força, equilíbrio e flexibilidade;

Uma trilha sobre Atuação para as câmeras na unidade Capão Redondo, onde a turma aprenderá a construção básica de personagens, leitura e análise de roteiro, processos de ensaios e construção de cenas;

Em Diadema tem a opções como o ateliê de Dança para crianças com princípios do balé e danças brasileiras;

Criações de design e execução de projetos reais poderão ser feitos durante a trilha de Design de brinquedos com corte a laser no Jaçanã;

Uma trilha de Introdução à robótica no Jardim São Luís, com participantes que poderão construir e programar robôs;

A trilha musical de Teclado para iniciantes em Osasco;

E a trilha de Capoeira na Vila Nova Cachoeirinha.

É possível conferir mais informações sobre essas e outras formações no site das Fábricas de Cultura, selecionando a unidade ou a linguagem de interesse.

Para se tornar aprendiz das Fábricas de Cultura é necessário apresentar RG e comprovante de residência. No caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação na unidade com o curso de interesse. No caso de estudantes, só é possível se inscrever nos cursos em contraturno escolar. Todos os materiais necessários para as aulas são oferecidos pelas unidades.

Serviço:

(Gratuito)

Oficinas de Férias das Fábricas de Cultura

2 a 31 de julho* | Vários horários | Livre

*Algumas unidades começam as ações de férias em dias diferentes. Entre em contato com a Fábrica de Cultura de seu interesse e confira.

Inscrições abertas para as formações do 2º semestre

A partir de 2 de julho

Dias e horários: de acordo com o funcionamento de cada unidade | Presencial nas unidades

Fim das inscrições: 45 dias após o início das aulas ou até o preenchimento de todas as vagas

Início das aulas: 6/08/2024

Para mais informações sobre as linguagens das formações ,clique aqui.