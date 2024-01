“Férias na Mata Atlântica” está de volta e abre inscrições

Acontece no sábado, dia 20 de janeiro, mais uma edição do “Férias na Mata Atlântica”, evento em que a Fundação SOS Mata Atlântica oferece para famílias a oportunidade de contato com a natureza, numa experiência enriquecedora de educação ambiental.

O tema desta edição será “Animais, a alma da floresta”. Um convite a conhecer um pouco mais sobre a fauna nativa da Mata Atlântica, com atividades e brincadeiras sobre as características e curiosidades dos animais.

As atividades são voltadas para crianças de cinco a 12 anos, com até dois acompanhantes responsáveis acima de 18 anos. Crianças menores de cinco anos podem participar, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis ao longo de todas as atividades. Adolescentes com mais de 12 anos também são bem vindos.

Os adultos acompanhantes poderão fazer uma atividade à parte, conhecendo o local e o trabalho da SOS Mata Atlântica. Ao final, a organização convida os participantes a trazerem sua contribuição para um piquenique colaborativo no local.

O Férias na Mata Atlântica acontece na sede da Fundação, em Itu, a cerca de 1h30 da capital de São Paulo. É uma antiga fazenda de café que teve sua floresta recuperada, e onde funciona o Centro de Experimentos Florestais, o viveiro de mudas nativas do bioma e o Espaço Educativo Snoopy e Sua Turma na Mata Atlântica.

O evento começa às 9h da manhã e vai até às 13h, finalizado com o piquenique colaborativo.

As inscrições, gratuitas, são feitas pelo Sympla. Cada participante deve ter uma inscrição própria, inclusive as crianças, para fins de controle da organização.

Recomendações importantes:

• Ir com roupas confortáveis. É obrigatório o uso de calça comprida e sapato fechado.

• É aconselhado o uso de boné, protetor solar e repelente.

• Para o piquenique colaborativo, trazer os alimentos de sua preferência ou se tiver alguma restrição alimentar. A organização irá oferecer água, suco e frutas.

• Há bebedouro no local, leve sua garrafinha!

• Levar apenas pertences que possam ser carregados durante as atividades.

• Levar medicamento individual, caso faça utilização com frequência.

• Não alimentar animais, nem coletar materiais (plantas, pedras, folhas).

Férias na Mata Atlântica – Animais, a alma da floresta

Quando: 20 de janeiro (sábado) de 2024, das 9h às 13h.

Onde: Centro de Experimentos Florestais SOS Mata Atlântica – Grupo HEINEKEN Brasil.

Endereço: Rodovia Marechal Rondon, 1726 – Itu/SP.

Faixa etária: crianças de cinco aa 12 anos, acompanhadas por responsáveis.

Inscrições: via Sympla.

Informações: info@sosma.org.br.