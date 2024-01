Férias na Feira do Bom Retiro: diversidade gastronômica e atrações culturais para a família

Neste mês de férias os turistas e paulistanos em recesso buscam com frequência a Feira do Bom Retiro para se aproximar mais da multiculturalidade do bairro e da gastronomia asiática. São mais de 15 barracas, sendo a maior parte delas de gastronomia coreana, a cultura mais em alta no momento.

Para a próxima edição de sábado, dia 20, a direção do evento oferecerá ao longo do dia workshop de Jong-i jeobgi, a dobradura coreana. Considerada uma arte tradicional, a técnica costuma ser realizada em um papel coreano especial chamado Hanji. Entre as formas que os participantes poderão aprender estão flores como tulipa, animais como sapo e pequenos buquês com flores, caules e folhas.

Em toda a Rua Cônego Martins, os visitantes encontrarão as populares barracas de comidas típicas e tradicionais de países como Coreia e Japão. Entre os pratos mais procurados pelos turistas estão o Topokki (bolinhos de massa de arroz apimentada), o Bibimbap (mexidão coreano que leva arroz, carne e legumes) e o frango frito coreano.

Além de comer, os fãs de cultura coreana, especialmente de K-Pop, poderão mostrar suas habilidades de dança durante os blocos de random play dance e participar de sorteios de artigos de decoração ou de grupos como BTS e BlackPink.

Para agitar o palco, além de artistas independentes e jovens dançarinos se apresentarem durante o dia, o grupo cover oficial da Feira do Bom Retiro, o StageBreaker, mostrará o seu repertório de coreografias mais impactantes como forma de aumentar a ansiedade do público para a 2ª edição do Ano Novo Lunar – Seollal, que será realizada nos dias 03 e 04 de fevereiro, na praça do metrô Tiradentes.

Iniciando o seu terceiro ano de atividades, a Feira do Bom Retiro já se consolidou como uma das atrações do centro de São Paulo. O evento acontece todo sábado, das 10h às 17h, na Rua Cônego Martins, próximo às estações Luz e Tiradentes. A entrada é gratuita e aceita pet. A programação completa pode ser encontrada no Instagram @feiradobomretiro.