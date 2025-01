Férias na Disney: 10 comidas que você precisa provar nos parques de Orlando

Janeiro é mês de férias e mesmo com o dólar acima dos R$ 6, quem já tinha uma viagem programada para a Disney Orlando, não vai deixar de ir. Mas não gastar dinheiro atoa e ter uma experiência completa, como acertar nas escolhas das comidas, bebidas e sobremesas dos parques, é o sonho de todo turista.

“Além de aproveitar as atrações, é possível também saborear alguns lanches diferentes, que você só encontra lá. O ideal é que esse turista já saia do Brasil com tudo anotado e já baixe o aplicativo do parque para se localizar com mais facilidade”, disse o empresário Marco Lisboa, que já foi para a Disney mais de 100 vezes e é CEO e fundador da 3, 2, 1 GO!, uma agência de viagem especializada nos parques temáticos.

Confira 10 comidas, sobremesas e bebidas para saborear nos principais parques de Orlando:

Magic Kingdom

Dole Whip: Essa sobremesa refrescante de abacaxi é um clássico imperdível nos dias quentes e está disponível no Aloha Isle.

Turkey Leg: a famosa coxa de peru gigante é indispensável, suculenta e perfeita para matar a fome enquanto explora o parque.

Churros: Crocantes por fora, macios por dentro, encontrados em carrinhos espalhados pelo parque.

Epcot

Cronut (Croissant Donut): Você encontra no restaurante Refreshment Port, e é uma fusão deliciosa de croissant e donut.

School Bread (Noruega – Pavilhão da World Showcase): É um pão doce recheado com creme de baunilha e coberto com coco.

Disney’s Hollywood Studios

Blue Milk (Galaxy’s Edge): A famosa bebida inspirada em “Star Wars”, com um sabor levemente cítrico e doce que você só encontra no parque.

Ronto Wrap: Sanduíche no Ronto Roasters com carne de porco e linguiça, envolto em pão sírio.

Animal Kingdom

Night Blossom: Uma bebida colorida e refrescante do restaurante Pandora – The World of Avatar.

Cheeseburger Pods: é um tradicional pão recheado com carne de hambúrguer e queijo, também no Pandora.

Mickey Pretzel: Um pretzel em forma de Mickey, perfeito para um lanche rápido e você encontra por todo o parque.