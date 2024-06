Férias na Casa das Rosas: museu oferece contação de histórias, música e performance

O museu Casa das Rosas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciada pela Organização Social Poiesis, preparou para as férias de julho uma agenda que inclui públicos de todas as idades. Entre os destaques, a contação de histórias Ser tão Maria e João, adaptação brasileira do conto clássico João e Maria, visitas temáticas que contam a história da Casa das Rosas, um clube de leitura e escrita feminina. Fique por dentro.

Curiosidades do museu Casa das Rosas

O Núcleo de Ação Educativa realiza durante todas as semanas de julho, de terça a sexta, às 10h30 e às 14h30, uma visita temática na Casa das Rosas abordando a história do casarão, os patrimônios materiais e imateriais representados pelo museu, além das transformações urbanas da Avenida Paulista ao longo dos anos, das quais a Casa é testemunha.

Nos sábados 13 e 20 de julho, das 10h30 às 12h, o educativo do museu também realiza a oficina Criação de Fósseis. Voltada para o público infantil e seus responsáveis, a atividade lúdica levará os participantes para conhecer o fóssil da Casa das Rosas. Em seguida, convida a turma a criar os próprios fósseis.

Literatura e performance

O final de semana dos dias 6 e 7 de julho está repleto de atividades. No sábado (6), das 15h às 17h, acontece o recital Viagem por São Paulo com o poeta, cantor e compositor Costa Senna. A apresentação musical aborda a cidade de São Paulo, passando por territórios e personagens. Neste evento, Senna também lança seu livro de poemas Viagem por São Paulo.

Ainda nos dias 6 e 7, das 17h às 18h, o Núcleo Educatho, de pesquisa em teatro, manifestações artísticas brasileiras e práticas pedagógicas, traz a performance Bodas de Sangue – Leitura às cegas. A leitura dramática desenvolvida por Yago Dionízio, ator com deficiência visual, é uma adaptação do texto clássico de García Lorca. A atividade é destinada às pessoas com deficiência e demais interessados, que acompanharão a apresentação de olhos vendados.

Heidi Monezzi/Gustavo Andersen

E ainda no domingo (7), das 14h às 15h, o público que estiver passando pela Casa das Rosas poderá participar da contação de histórias Ser tão Maria e João, com a atriz Heidi Monezzi. A adaptação do conto clássico João e Maria traz os dois personagens em uma versão brasileira, que se passa em uma pequena vila do sertão nordestino onde os dois irmãos enfrentam, por conta da seca e da fome, um caminho cheio de aventura e amadurecimento.

O clube de leitura e de escrita para mulheres Poesia, substantivo feminino, desenvolvido no museu, acontece nos sábados, dias 13 e 27 de julho, das 15h às 17h, com abertura para a participação do público. Os encontros promovem a leitura e a escrita entre mulheres, pessoas trans e não binárias, oferecendo um espaço inclusivo para compartilhamento de ideias e incentivo da produção criativa.

A escritora Maiara Gouveia traz para o jardim da Casa das Rosas o lançamento de seu livro Antes que o céu desabe. O evento será no dia 25 de julho, às 19h, com uma roda de conversa guiada por Ana Rusche, escritora e pesquisadora pela Universidade de São Paulo – USP, que abordará temas presentes no ensaio, como concepções filosóficas, feministas e ecológicas de diversos pensadores importantes: Ailton Krenak, Bianca Santana, Donna Haraway, Jason Moore, Jaxuka, Silvia Federici, Raquel da Silva Silveira, entre outros nomes.

Finalizando a agenda de julho, no dia 27, das 15h às 17h, a Casa das Rosas realiza o lançamento das obras Náufragos, Asas para a Lua e Fugaz em parceria com a Editora Versos em Cantos. O lançamento será acompanhado de um sarau literário com apresentação musical, a fim de promover reflexão sobre o impacto da literatura na formação do público infantojuvenil.

Serviço:

Programação gratuita

Férias na Casa das Rosas



Visita temática

A HISTÓRIA DA CASA DAS ROSAS

Com Núcleo de Ação Educativa

De terça à sexta, em todas as semanas de julho, às 10h30 e às 14h30

20 vagas | Livre



Oficina infantil

CRIAÇÃO DE FÓSSEIS

Com Núcleo de Ação Educativa

Sábados, 13 e 20 de julho, das 10h30 às 12h

Não há necessidade de inscrição. Serão disponibilizadas 20 vagas para participação presencial em ordem de chegada e com retirada de senha

Classificação: Livre



Recital

VIAGEM POR SÃO PAULO

Com Costa Senna

Sábado, dia 6 de julho, das 15h às 17h

Local: jardim do museu. Livre

Leitura dramática

BODAS DE SANGUE – Leitura às cegas

Com Núcleo Educatho

Dias 6 e 7 de julho, sábado e domingo, das 17h às 18h

Lugares limitados. Haverá distribuição de senhas disponíveis | 30 vagas

Classificação indicativa: a partir de 14 anos

Contação de histórias

SER TÃO MARIA E JOÃO

Com Heidi Monezzi

Domingo, 7 de julho, das 14h às 15h

Local: jardim do museu. Livre

Roda de Conversa

POESIA, SUBSTANTIVO FEMININO

Com Cecília Lara, Beth Cardoso, Geruza Zelnys, Isabella Martino, Lubi Prates e Nathaly Ferreira Alves

Sábado, dia 13 de julho, às 15h

Local: jardim do museu. Classificação indicativa: Livre

Roda de conversa e lançamento de livro

ANTES QUE O CÉU DESABE

Com Maiara Gouveia e Ana Rusche

Quinta-feira, dia 25 de julho, às 19h

Local: jardim do museu. Classificação indicativa: Livre

Sarau com lançamento de livros

SARAU VERSOS EM CANTO

Com Editora Versos em Cantos

Sábado, 27 de julho, das 15h às 17h

Local: jardim

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP) Tel.: (11) 3285-6986

Funcionamento do Museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Programação gratuita

Visitas mediadas: públicos espontâneos podem aproveitar para conhecer o Museu nos dias e horários de funcionamento. Grupos precisam agendar previamente, entrando em contato com o Núcleo de Ação Educativa do Museu – clique aqui.

Visitas guiadas com a duração de 1h30.

Acessibilidade: rampa, pisos podotáteis, banheiros adaptados e recursos de acessibilidade no espaço expositivo.

Os contatos estão disponíveis no site.

SOBRE A CASA DAS ROSAS



A Casa das Rosas é um dos principais Museus da Cidade de São Paulo e o seu acervo bibliográfico é composto por obras do poeta paulistano Haroldo de Campos, um dos criadores do movimento da poesia concreta na década de 1950. Localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, o Museu foi construído em 1935 pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo e possui características clássicas da arquitetura francesa, atraindo assim milhares de visitantes que buscam conhecer a Cultura Brasileira, bem como o próprio espaço.

Sua programação, diversa e plural, é composta por exposições, cursos, palestras, saraus, oficinas, lançamentos de livros, performance, apresentações teatrais, entre outras. O Museu é gerido pela Poiesis, Organização Social de Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.



SOBRE A POIESIS

A Poiesis é uma Organização Social de Cultura que desenvolve e gere programas e projetos, além de pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais, voltados para a formação complementar de estudantes e do público em geral. A instituição trabalha com o propósito de propiciar espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação artística e intelectual e de difusão da língua e da literatura.