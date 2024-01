Férias Escolares: Um mundo de jogos e diversão para toda a família no Pátio Paulista

O Shopping Pátio Paulista está com uma exposição interativa de videogames chamada Press Start: Expo & Games, que celebra a história dos videogames no Brasil. A exposição é gratuita e apresenta grande parte dos consoles de videogames lançados no país desde 1977, que vão do Telejogo ao Playstation 5. A Vila dos Smurfs desembarca no Piso Maestro Cardim com muitas atividades para a alegria da criançada nas férias escolares.

Videogames – Viagem ao túnel do tempo

A exposição resgata mais de quatro décadas de história da evolução dos videogames no mercado brasileiro. Entre as relíquias estão o Telejogo (primeiro console vendido de forma oficial no Brasil), o PlayStation 1 (que deu início à era 3D em 1994, quando foi lançado no país) e o Master System (um dos produtos mais antigos da Sega, lançado em 1985 e vendido até hoje). Os visitantes poderão jogar lançamentos do PlayStation 5, Nintendo Switch e Microsoft Xbox One.

O evento conta também com uma exposição de consoles lançados por aqui, resgatando os grandes momentos do videogame no Brasil, 20 estações de free play com um repertório diversificado de títulos e consoles – do Atari ao PS5, uma área exclusiva de games retrô que inclui fliperamas com jogos clássicos das décadas de 80, 90 e anos 2000, além do palco exclusivo de Just Dance. A exposição fica no empreendimento até 28 de janeiro.

SERVIÇO – Press Start: Expo & Games

Dias: até 28 de janeiro

Segunda a sábado das 12h às 21h

Domingos e feriados das 14h às 20h

Classificação: 10 anos. Menores de 10 anos somente acompanhados do responsável.

A entrada na exposição é gratuita e está sujeita à lotação. Para acessar, basta baixar o aplicativo do shopping, resgatar o ingresso, validar o QR Code na entrada e jogar à vontade. O Press Start: Expo & Games é uma parceria da Ancar Ivanhoe + Agência Siga, especialista em eventos proprietários, que tem em seu portfólio grandes marcas em parceria comercial.

Fala dos Smurfs: “Ei, sem spoilers!”

Ao contrário da frase acima mencionada pelos seres azuis, o Pátio Paulista antecipa a chegada da Vila dos Smurfs, parque temático da série de desenhos animados, que se instalou para alegrar ainda mais as férias escolares das crianças a partir de 2 anos de idade.

O parque tem diversas atrações e atividades: cama elástica, pula-pula em formato de cogumelo, Kids Play com escorregadores, tobogãs e espaço para tirar fotos. Sem falar na cenografia que vai fazer os pequenos se sentirem numa história em quadrinhos. Pessoas com deficiência pagam meia-entrada. Menores de 4 anos de idade precisam estar acompanhados de responsável. A atração infantil está montada no Piso Maestro Cardim e permanece até o dia 28 de fevereiro.

Aproveite as férias escolares e venha se divertir no Shopping Pátio Paulista!

SERVIÇO – Vila dos Smurfs

Local: Shopping Pátio Paulista – Piso Maestro Cardim

Data: até 28 de fevereiro

Horário: de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h

Endereço: Rua Treze de Maio, 1947 – Bela Vista, São Paulo – SP

Valores: 0 a 30 minutos = R$ 40,00

31 a 60 minutos = R$ 50,00

61 a 90 minutos = R$ 60,00

91 a 120 minutos = R$ 70,00

Prepare-se para uma experiência única e divertida que vai encantar crianças de todas as idades no Shopping Pátio Paulista. Para obter mais informações, visite o site do shopping e fique por dentro dos eventos que estão acontecendo nessa temporada.