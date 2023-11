Férias Escolares: Parque Ibirapuera contará com programação especial para a família

As férias de fim de ano estão chegando e esse período tão aguardado pode ser uma excelente oportunidade para que as pessoas se conectem com a natureza de forma dinâmica e atrativa, com aprendizados e compartilhamentos de vivências. A Urbia, empresa que administra o Parque Ibirapuera, contará com uma agenda repleta de atividades para a família durante o mês de dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Confira a programação completa abaixo:

Circuito Ambiental – O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo

A agenda de férias contará com o circuito ambiental ‘O Parque: a Biodiversidade no Coração de São Paulo’. Pessoas de todas as idades podem participar da atividade, que ocorre nos dias 16, 17, 22, 23 e 24 de dezembro. Já em janeiro de 2024, o circuito acontece em todos os finais de semana do mês, nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28. O início da atividade está agendado para às 10h30 em todas as datas e dura aproximadamente 1h30.

O ponto de encontro para saída é em frente ao Centro de Visitantes, localizado no prédio da Escola Municipal de Astrofísica, ao lado do Planetário. O ingresso deve ser adquirido no UrbiaPass e custa R$50 por pessoa. Crianças até quatro anos não pagam. As vagas são limitadas a 25 ingressos por dia e seguem a ordem de chegada. O passeio tem duração de aproximadamente 1h30.

A atividade tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos visitantes do Parque sobre a história do local, conservação da natureza e engajamento ambiental. Com uma área de 1.584.000 m2 destinada ao lazer e à cultura, o equivalente a 158 campos de futebol, o espaço que abriga cerca de 500 espécies de árvores e arbustos, aproximadamente 340 espécies de animas catalogados, sendo 200 de aves, será explorado numa caminhada pelas ruas, alamedas e jardins descobrindo a biodiversidade da fauna e flora apresentadas ao longo do roteiro. Além disso, conta com um conjunto arquitetônico desenvolvido pelo renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemayer.

Ao longo do circuito pelo Ibirapuera, o monitor ambiental fará paradas estratégicas apresentando algumas aves, espécies botânicas (incluindo algumas que estão na lista vermelha com o status de conservação em ameaça) e paisagens que são verdadeiros cartões postais de São Paulo, além do próprio Parque.

Estação Biodiversidade – ‘Mudanças Climáticas: O que é, o que é?’

Durante os finais de semana de dezembro, a Urbia realizará a atividade ‘Mudanças Climáticas: O que é, o que é?’ que estimulam discussões e reflexões quanto ao tema mudança do clima com um divertido jogo disposto nas mesas da Estação Biodiversidade. Nele, crianças jovens e adultos, individualmente ou coletivamente, acessarão conteúdos quanto às manifestações climáticas e o nosso papel, sobretudo em tempos atuais. A partir de curtas histórias, situações e pistas, o desafio será descobrir palavras e ou expressões sobre o tema. O jogo possui fases diferentes conforme avançam no desafio. A atividade de sensibilização ambiental é dinâmica, divertida e rica em conhecimento. Não há restrição de idade e a participação é gratuita, não sendo necessário realizar inscrição prévia.

A Estação estará disponível na Serraria, próximo ao portão 7, dias 2, 3, 9 e 10 de dezembro das 10h às 17h, e dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 14h às 17h.

Estação Biodiversidade – ‘Cartão de Natal dos Trópicos’

Dias antes da celebração de Natal, a atividade ‘Cartão de Natal dos Trópicos’, que será realizada nas mesas da Estação Biodiversidade, convidará o público a confeccionar cartões natalinos para presentear as pessoas queridas, tendo como inspiração o acervo botânico do Ibirapuera. O parque abriga 528 espécies de plantas entre espécies nativas como cedro (Cedrela fissilis) e jequitibá-rosa (Cariniana legalis), que são consideradas vulneráveis, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, e palmito-jussara (Euterpe edulis), classificada como vulnerável pelo Centro Nacional de Conservação de Flora. O contato com a natureza permite ampliar e diversificar experiências sensoriais, visuais, olfativas e de texturais, ampliando as conexões neurais trazendo uma visão inovadora do mundo, despertando a criatividade e o entusiasmo.

A atividade é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia e será realizada na Serraria, próxima ao portão 7 nos dias 22, 23 e 24 de dezembro, das 10s às 17h.

Música no Parque – ‘Entre o Samba e a Bossa’ e ‘Um Baile Antigamente’

Em homenagem ao Dia Nacional do Samba, neste sábado (2), das 11h30 às 12h30, na Arena da Marquise do Parque Ibirapuera, o programa Música no Parque apresenta ‘Entre o Samba e a Bossa’, com a dupla de músicos Duo Fotografia, e ‘Um Baile Antigamente’, com a Orquestra Turuna. A apresentação da Duo Fotografia, formada por Isa Silveira e Erick Shil, ambos alunos da Escola de Música do Parque Ibirapuera, contará com um repertório de clássicos da Música Popular Brasileira. Já a apresentação da Orquestra Turuna, conjunto de pesquisa e interpretação de Música Popular Brasileira, recordará sonoramente as antigas bandas de choro, como a Banda do Corpo de Bombeiros, Bandinha de Altamiro Carrilho, Orquestra de Pixinguinha, entre outras.

Concerto de Final de Ano – Orquestra Furiosa e convidados

Na sexta-feira (8), às 20h, no Auditório Ibirapuera, será realizado o Concerto de Final de Ano. A abertura deste show será com alunas e alunos da 1ª. turma do curso “De tudo se faz canção”, da Escola de Música do Parque Ibirapuera (EMPI). Nesta apresentação, a EMPI fará o encerramento do ano de forma grandiosa, ao lado da Orquestra Furiosa e talentosos convidados especiais. A Orquestra preparou um repertório para uma noite mágica, repleta de música e emoção, inspirados nas obras de dois gigantes da música brasileira, Milton Nascimento e Tom Jobim. Será uma celebração dos sons que marcaram gerações e continuam a encantar corações.

Show: Lugar Comum – uma homenagem ao João Donato

No sábado (9), às 11h30, na Arena da Marquise do Parque Ibirapuera, os estudantes de Prática de Conjunto da Escola de Música farão uma homenagem especial a um dos ícones da música brasileira, João Donato. Nesta apresentação, os participantes mergulharão no universo musical desse gênio, explorando sua rica contribuição para a bossa nova e outros gêneros que encantaram o mundo.

Sob a direção do professor Fi Maróstica e a atuação de seus talentosos alunos, esta apresentação promete encher nossa manhã de muita música boa. Grupo Quinjazz apresenta ‘Festa!’, e explorará os limites da música brasileira de maneira única e inovadora. Com um repertório diversificado, o grupo se destaca pela versatilidade de seus integrantes e do repertório, que abrange desde o Jazz à Bossa Nova, transcendendo a definição a partir de um único gênero musical. A mistura desses gêneros proporciona uma experiência musical verdadeiramente enriquecedora e envolvente, na qual ritmos tradicionais se fundem com a criatividade contemporânea, produzindo uma sonoridade que dá vontade de dançar e faz surgir muitos sorrisos.

Show: Caminhando – Orquestra Brasileira da EMPI com participação especial das crianças do módulo I

No sábado (16), às 11h30, na Arena da Marquise do Parque Ibirapuera, será realizado o show ‘Caminhando’ pela Orquestra Brasileira da EMPI (OBA). A música tem o poder de nos levar a diferentes lugares, evocar emoções profundas e nos fazer viajar através de sons e ritmos. Com isso em mente, os alunos, sob regência da Maestrina Bia Pacheco, pretendem capturar a essência da jornada percorrida ao longo da história da Escola de Música do Parque Ibirapuera e apresentá-la ao público da forma mais bela que há: com música de qualidade.

Apresentação de encerramento do curso ‘De Tudo se Faz Canção’

No sábado (17), às 11h30, na Arena da Marquise do Parque Ibirapuera, será realizada a apresentação de encerramento do curso ‘De Tudo se Faz Canção’, realizado pela EMPI. As vozes destes grupos se unirão em uma sinfonia de sons, unindo-se para criar uma experiência musical verdadeiramente memorável. Com um repertório variado e apaixonado, viajaremos por melodias que nos tocarão profundamente e nos lembrarão a beleza da música em todas as suas formas. A apresentação será realizada pela 1ª. turma de canto para adultos e Grupo vocal da Escola de Música do Parque Ibirapuera.

Sessão ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ no Planetário Ibirapuera – Adequada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

No domingo (10), às 17h, a sessão ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ levará os participantes a uma viagem pela história do Planetário Ibirapuera, mostrando o céu da cidade de São Paulo que não tem sido visível devido à poluição luminosa e ao crescimento urbano. O público terá a oportunidade de conhecer ou revisitar o icônico Planetário Ibirapuera, o primeiro construído no Brasil em 1957 e se encantar com o nosso lindo céu estrelado.

A duração da sessão é de aproximadamente 40 minutos. Essa sessão é adequada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, seus amigos e familiares. O som estará regulado para mais baixo, as transições de imagem mais suaves, assim como a iluminação do espaço. A sessão é livre e recomendada para pessoas a partir dos 11 anos. O valor do ingresso é de R$30 a inteira e R$15 meia-entrada. Para adquirir basta acessar o site da UrbiaPass.

Sessão especial de Natal ‘A estrela de Belém?’ ao vivo no Planetário Ibirapuera

Em uma noite mágica, véspera de Natal, a fascinante Estrela de Belém desperta curiosidade no céu estrelado do Planetário Ibirapuera. A Urbia convida o público para uma experiência única e ao vivo com os astrônomos do espaço, em que a tradição natalina se entrelaça com os segredos da astronomia.

Durante a sessão, os participantes são convidados a explorar as diversas teorias que cercam a presença da Estrela de Belém na história dos Três Reis Magos. Uma possibilidade intrigante sugere que ela pode ter sido uma impressionante conjunção planetária, um espetáculo celestial que iluminou o firmamento na época referida ao nascimento do menino Jesus. De qualquer maneira, seja qual for sua natureza astronômica, a Estrela de Belém permanece como um símbolo de esperança e renovação para diversas pessoas, irradiando luz e magia durante a temporada festiva.

A sessão é aberta a todos os públicos e será realizada nos dias 22 e 23 de dezembro, às 17h, e dia 24 de dezembro, às 15h, no Planetário Ibirapuera. Para adquirir basta acessar o site da UrbiaPass.

Demais sessões no Planetário Ibirapuera – ‘O show da Luna’, ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ e ‘Planetas do Universo’

Exibidas aos sábados, às 13h, 15h, 17h e 19, e aos domingos e feriados, às 11h, 13h, 15h e 17h, no Planetário Ibirapuera, as sessões ‘O show da Luna’, ‘Olhar o céu de São Paulo outra vez’ e ‘Planetas do Universo’ contam com duração de 40 minutos e são destinadas a todos os públicos. Para verificar a agenda das sessões e adquirir os ingressos basta acessar o site da UrbiaPass. Vale ressaltar que sempre há uma sessão gratuita por semana e está sinalizada no site.

Curso da Escola Municipal de Astrofísica – ‘Reconhecimento de céu’

Tendo como objetivo apresentar o conhecimento da mecânica celeste e reconhecimento do céu nas quatro estações do ano, o curso é ministrado pelo professor Marcelo S. Rubinho, um dos astrônomos do espaço que conta com bacharel e licenciatura em Física, além de ser Mestre em Astronomia pelo IAG-USP. Marcelo também é astrônomo profissional e experimental, especializado em polarização interestelar e estrelas massivas, e atua na área da divulgação científica desde 2008 com palestras e oficinas. Criador de conteúdo, é fundador do canal Astrotubers que possui selos de aprovação pela Sociedade Astronômica Brasileira e pelo ScienceVlog Brasil.

Com limite de vagas e livre para todos os públicos, o curso será realizado presencialmente na EMA nos dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, das 19h às 21h, com carga horária total de 10 horas. As inscrições poderão ser realizadas no site da UrbiaPass.