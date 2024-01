Férias escolares acendem alerta sobre uso seguro da internet

As férias escolares, tão aguardadas e festejadas pelos estudantes da rede municipal, vão até o início de fevereiro. Com mais tempo livre em casa, é natural que as crianças passem mais tempo na internet, por meio de computadores ou celulares. Por isso, é importante observar alguns cuidados durante a navegação na internet, uso de redes sociais ou jogos online.

Confira:

1 – Ative a funcionalidade para reduzir a luz azul das telas, pois telas de celular, TVs e monitores podem prejudicar a visão no longo prazo e a qualidade do sono. Atenção também à postura corporal, que pode prejudicar a coluna de crianças e adultos.

2 – Procure supervisionar o uso de TV, computadores e dispositivos móveis pelas crianças, especialmente em redes sociais, e tente fazer atividades online em família, como ver filmes, séries e jogos.

3 – Alterne as horas de jogos online com atividades esportivas, brincadeiras, exercícios ao ar livre ou em contato direto com a natureza.

4 – Dê o exemplo: reflita como você utiliza as tecnologias em casa e lembre-se que somos o modelo para as crianças, fortalecendo as relações de segurança e confiança.

5 – Procure desconectar e dialogar, aproveitando finais de semana e férias para conviver com a família, amigos e dividir momentos de prazer sem o uso da tecnologia.

A Secretaria de Educação está realizando, desde novembro de 2023, uma formação sobre Internet Segura nas escolas, para estudantes dos 4º e 5º anos, estimulando as crianças a refletir sobre a conduta no ambiente escolar, nas redes sociais ou em jogos online. A formação dura cerca de uma hora e é dada pela equipe do Núcleo Social da secretaria. As escolas interessadas podem entrar em contato por meio do telefone: (11) 4051 2355, a partir de fevereiro