Férias em SP: veja dicas de passeios próximos a estações e terminais

Muitas famílias optam por tirar férias em julho para aproveitar o período do recesso escolar. Pensando nisso, colaboradores das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) selecionaram algumas dicas culturais próximas a estações da CPTM, Estrada de Ferro Campos do Jordão, Metrô e terminais de ônibus da EMTU.

Centro Cultural de São Paulo (CCSP)

Jeniffer Cavalheiro, supervisora de estação do Metrô, destacou o Centro Cultural de São Paulo, que fica localizado a apenas 100 metros da Estação Vergueiro da Linha 1-Azul. “O CCSP é um dos primeiros centros culturais multidisciplinares do país e oferece bibliotecas, acervos, coleções, dança, teatro e espaços de estudo”, conta a profissional.

Centro de Culturas Negras do Jabaquara Mãe Sylvia de Oxalá (CCN Jabaquara)

Wanderson Caetano, fiscal da EMTU no Corredor ABD, trabalha há 16 anos na empresa e indicou o CCN Jabaquara para os passageiros interessados em conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira. “O espaço é ligado à tradição dos homens e mulheres negras do estado de São Paulo”, destaca o fiscal. O CCN fica localizado próximo ao Terminal Metropolitano Jabaquara da EMTU e à estação Jabaquara da Linha 1-Azul.

Centro de Memória Ferroviária Campos do Jordão

Camilo Junior, colaborador da EFCJ desde 2014, recomenda que os visitantes da cidade deem uma passada no Centro de Memória Ferroviária de Campos do Jordão para conhecer a história da ferrovia na região. “O espaço fica localizado ao lado da estação Emílio Ribas e conta a centenária história da Estrada de Ferro e de seus trabalhadores por meio de diversos itens históricos como maquinários, miniaturas, paineis de informações e fotografias”, finaliza o operador ferroviário.

Pinacoteca de São Paulo

Lucia Sadoyama, analista administrativa da CPTM, escolheu a Pinacoteca de São Paulo como indicação de cultura e lazer. O museu está localizado ao lado da estação Luz de trem e metrô. “A Pinacoteca de São Paulo é um dos principais laboratórios de conservação e restauro do país, é o museu de arte mais antigo de São Paulo. Fica a cerca de 130 metros da Estação Luz e abriga um acervo com variedade de obras e exposições temporárias”, conta a colaboradora, que está há 26 anos na companhia.

Cultura e lazer no transporte

Focada em promover o bem-estar dos passageiros, a CPTM abre espaços em suas estações para a realização de atividades variadas ligadas ao lazer, como o programa Domingo no Museu, que é realizado pelo Museu da Língua Portuguesa e acontece em todo último domingo do mês na estação Luz e o Projeto Grafite, que surgiu para promover a inclusão social de jovens por meio de atividades culturais a fim de recuperar patrimônios deteriorados por atos de vandalismo. Além disso, a companhia promove diversas exposições voltadas à cultura.

Também empenhada em levar cultura para os terminais metropolitanos, a EMTU realiza diversas ações de arte para os passageiros. Em 2021, a empresa lançou o “Concurso de Fotografia EMTU – Olhar Metropolitano”, realizado com passageiros da companhia, que busca evidenciar o olhar deles sobre a rede de transportes intermunicipal nas cinco regiões metropolitanas onde a empresa atua (regiões metropolitanas de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba / litoral norte). As 18 melhores imagens compõem uma exposição itinerante que passa pelos terminais da EMTU, destacando seus autores.

Focado no objetivo de incentivar e levar cultura para os passageiros, o Metrô investe em diversas ações em suas estações. Como por exemplo, o projeto Arte no Metrô, que tem um acervo de 92 obras de arte contemporânea, distribuídas em 36 estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás, com esculturas, murais, painéis e instalações.

Bilhetes

Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR Code para uso nos trilhos via Whatsapp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs distribuídas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda na capital e região metropolitana. Nestes pontos a compra pode ser realizada com cédulas. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.