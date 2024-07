Férias de julho: tirolesa é passeio certeiro para fazer com todas as idades

Quem aproveitar as férias de julho sem sair do estado de São Paulo pode realizar um sonho: sobrevoar a Mata Atlântica, com vista para a Baixada Santista. O passeio é pelos 500m de extensão dos cabos da Tirolesa Voo da Serra, atração do Caminhos do Mar, unidade de conservação que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, que tem seu uso público administrado pela Parquetur, por meio do processo de concessão do Governo do Estado de São Paulo. Mesmo a 110m do solo em seu ponto mais alto, a Voo da Serra é uma atividade muito mais de liberdade e contemplação do que um esporte radical. Perfeita para fazer em família.

Mesmo que a maioria de atrações desse tipo estejam imersas na natureza, ainda não existe outra em área ambientalmente preservada no estado de São Paulo. E isso é importante porque é uma oportunidade de ter uma vista privilegiada e ao mesmo tempo, imergir em ativos naturais. Durante a descida, é possível ver do lado direito a Baixada Santista. Já do lado esquerdo, a vista é para um monumento construído há mais de cem anos, em 1922, com arquitetura e detalhes que homenageiam o centenário da Independência do Brasil, o Pouso Paranapiacaba, que hoje abriga também o Café 1922, onde é possível experimentar quitutes tradicionalmente portugueses.

A decolagem na Voo da Serra é da Casa de Visitas, construção de 1926. É apenas uma via que atravessa o percurso que leva até as Ruínas, outro monumento histórico do Caminhos do Mar. No entanto, essa via permite o voo simultâneo de duas pessoas, lado a lado. Ou seja, é uma experiência para lá de especial para qualquer pessoa dividir com a sua melhor companhia, seja seu amor, familiar ou amigo.

A atração é liberada para todas as idades. Crianças a partir de 5 anos podem se aventurar em voo duplo – quando for acompanhada por um responsável. A partir dos 8 anos de idade, ou de 35 kg, qualquer um pode voar sozinho. É preciso ficar atento às regras de segurança antes mesmo de sair de casa. O valor do voo individual de quarta a sexta-feira R$ 115,00, e aos finais de semana e feriados, R$ 165,00. Para os voos duplos os valores são R$ 75,00 de quarta a sexta-feira e R$ 105,00 finais de semana e feriados. Todas as informações são encontradas no site www.voodaserra.com.br.

Além da tirolesa, há outras atrações no Caminhos do Mar: o Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e do Roteiro Ecoturístico (3,5 km), trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena, por R$ 40,00 (entrada inteira) ou R$ 20,00 (meia entrada). Os mais aventureiros podem ainda agendar antecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4.5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre. Para completar, a Base Náutica tem atividades de remo e canoagem, e a EV Bike Tour oferece o passeio de bike – para ambos é necessário checar o valor do aluguel, o serviço não é fornecido pela Parquetur.

Horário: 8h às 16h20 – funcionamento da tirolesa

Horário: 8h às 17h – funcionamento do parque

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 38 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/ SP

Portaria de entrada por Cubatão: