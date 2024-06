Férias de julho têm programação com Patrulha Canina e Mundo Bita

As férias de julho já batem às portas dos pais e das mães, mas não há o que temer: São Paulo tem uma programação encorpada para entreter crianças. Veja, a seguir, opções divididas pelo tipo de atração, que pode ser ao ar livre no parque, dentro do museu para visitar exposições e em espaços que prepararam atividades com sucessos infantis, como Patrulha Canina e Mundo Bita. Opções gratuitas fazem parte do roteiro.

AO AR LIVRE

**Quintal de Férias**

É uma espécie de minicolônia de férias que acontece de 15 a 19 de julho no parque Ibirapuera. Ente as atividades para crianças de seis a nove anos, há passeios e piqueniques em áreas verdes, dinâmicas sobre instrumentos musicais e sessões no planetário. Há duas turmas: uma com atividades das 9h às 12h e outra, das 14h às 17h. Custa R$ 400 por criança para cinco dias. O ponto de encontro é a Escola de Música, próxima ao portão 2.

Parque Ibirapuera – av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, região sul, tel. (11) 3889-6100, ingressos em urbiaparques.com.br

EXPOSIÇÕES

**As Fantásticas Fábulas de La Fontaine**

A exposição interativa explora oito fábulas do escritor francês do século 17, como “A Raposa e As Uvas”, “A Cigarra e A Formiga” e “A Lebre e A Tartaruga”. Nesta última, o público até participa de uma corrida contra a lebre. No ambiente cenográfico, montado com livros, árvores e personagens das narrativas, há escorregador, animações com as histórias de La Fontaine e peças com fantoches. Em cartaz até 8 de setembro, está aberta de terça a domingo, das 9h às 20h. A entrada custa R$ 40.

Farol Santander – r. João Brícola, 24, Centro, tel. (11) 3553-5627, @farolsantander, ingressos em farolsantander.com.br, indicação livre

**Museu da Imaginação**

Está desde junho em novo endereço, agora em área de 7.000 m². Oferece atividades de arte, ciência e tecnologia. A exposição “Formigas em Ação” traz um formigueiro gigante em que as crianças conhecem a vida social desses insetos. Outra em cartaz é “Biomáquina”, sobre o funcionamento do corpo humano. Já em “Mondrian: do Figurativo ao Abstrato”, o público conhece o artista Piet Mondrian e pula em uma piscina de blocos coloridos. Funciona de terça a domingo em dois períodos, das 8h30 às 13h e das 14h às 18h30. A entrada custa R$ 99.

R. Virgilio Wey, 100, Água Branca, região oeste, @museudaimaginacao, indicação livre, ingressos em bileto.sympla.com.br

GRATUITO

**Oba Férias!**

A programação infantil do Sesc traz passeios e outras vivências em suas unidades -muitas delas, gratuitas. Há, por exemplo, oficina de arqueologia (12 de julho, às 10h) no Sesc Carmo, em que as crianças simulam escavação de artefatos históricos. Já no Belenzinho, acontecem aulas abertas de atletismo (10 a 24 de julho, às 10h), com corridas, lançamento de objetos e saltos.

Sesc Carmo – r. do Carmo, 147, Sé, região central, @sesccarmo

Sesc Belenzinho – r. Pe. Adelino, 1.000, Belenzinho, região leste, @sescbelenzinho, indicação livre

**A Origem de Macunaíma**

Explora o livro homônimo de Mário de Andrade, escrito em 1928. De terça a domingo, das 10h às 18h, a exposição se divide entre fotos do etnógrafo alemão Theodor Koch-Grünberg, que relatou o mito de Macunaíma, e experiência em realidade virtual. Nela, visitantes de 12 anos ou mais encontram o escritor recriado digitalmente que explica as origens da obra. Depois, o público é convidado a participar de uma expedição pelo monte Roraima, no coração da Amazônia, cuja flora e revelo foram digitalizados. Para realizar a atividade, é preciso fazer agendamento pelo site.

Casa Mario de Andrade – r. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, região oeste, agendamento em sympla.com.br

**Play Lúdicos**

São três parques públicos para crianças de zero a seis anos. Há brinquedos coloridos como rampas e escorregadores, todos feitos com piso que absorve impactos, sem concreto. Os pequenos ainda têm à disposição pistas de patins, bicicletas e patinetes, com curvas suaves. Funcionam 24h.

Pç. Prof. Amaro de Abreu Filho, Bosque da Saúde, região sul.

Pç. São Sebastião, Sacomã, região sul.

Pç. Waldemar Gaspar de Oliveira, Casa Verde, região norte

**Hello Park**

Tem jogos de tiro ao alvo, tobogã e escalada, mas com toque especial: as brincadeiras envolvem projeções interativas. Há, por exemplo, mesa que permite criar melodias simples por meio de formas, como estrelas e quadrados. Outro destaque é o Digital Painter, livro de colorir gigante. Funciona das 11h às 20h, com ingresso a partir de R$ 89.

Shopping SP Market – av. das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba, região sul, indicação livre, ingressos em hello-park.com.br

**Super Arena: Patrulha Canina**

Abre 6 de julho com atividades inspiradas nos cãezinhos da Nickelodeon. Lá, as crianças encontram circuito com obstáculos de treinamento do esquadrão e oficinas de artesanatos até 13 de outubro. De segunda a sexta (até às 18h), crianças de até 14 anos pagam R$ 30 e adultos acompanhantes, R$ 10. Na sexta após às 18h e no final de semana, o valor sobe para R$ 40 e R$ 15.

Shopping Metrô Tatuapé – r. Dr. Melo Freire S/N, Tatuapé, região leste, tel. (11) 2090-7400, indicação livre, ingressos em ticketmaster.com.br

SHOWS

**KidzHouse Festival**

A Arca recebe de 19 a 21 de julho shows de youtubers e personagens do universo infantil. São três apresentações por dia. Na sexta (19), além do show dos Bolofofos, animaizinhos de cabeça redonda, há encontro com os personagens do Patrulha Canina. No sábado (20), a partir das 9h, sobem ao palco Galinha Pintadinha, Turma da Mônica e Elisa Gatti, a Mãe Musical. Encerram as performances no domingo (21) as músicas de Mundo Bita, na manhã, e de Luccas Neto e Gi, à tarde. O ingresso sai por a partir de R$ 86. Crianças de até dois anos não pagam.

Av. Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, região oeste, indicação livre, ingressos em guichelive.com.br

**Mundo do Circo**

Com performances gratuitas, o espaço de cultura circense recebe diferentes artistas do nicho. Já passaram pelo palco acrobatas com monociclos, palhaços com instrumentos musciais, esquetes de humor, atiradores de faca, faquiristas (pessoas que deitam sobre cama de pregos) e equilibristas. A retirada de ingressos acontece 1 hora antes dos para os espetáculos. Além de shows, exibe exposição sobre circo.

Parque da Juventude – av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Carandiru, região norte, @omundodocircosp, indicação livre