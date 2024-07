Férias de julho é na Vibra São Paulo

A Vibra São Paulo, principal casa de shows, eventos e espetáculos do Brasil, chega ao mês de julho com apresentações para toda a família, desde os baixinhos até os adultos.

Confira abaixo a programação:

03 de julho – Mumuzinho – gravação DVD Conectado

“Um dos maiores projetos da minha vida”, assim define Mumuzinho a importância de seu novo DVD “Conectado”. Após mais de 10 anos da gravação do primeiro projeto audiovisual, o pagodeiro prepara um novo DVD, que traz muito amadurecimento enquanto cantor. Programado para dia 3 de julho, na Vibra São Paulo, o álbum vem com 30 canções, sendo 25 inéditas, e muitas participações especiais.

06 de julho – Rafa & Luiz em: A Descoberta do Verdadeiro Face

“Rafa e Luiz em: A Descoberta do Verdadeiro Face”, o show se desenrola em um cenário de mistério e aventura, junto com seus amigos Stephany e Fernando. Em uma emocionante jornada, eles buscam desvendar os segredos por trás da misteriosa figura conhecida como “Face”.

Eles trabalham juntos para capturar o Face e finalmente descobrir sua verdadeira identidade. No entanto, à medida que a trama se desenrola, eles percebem que a realidade é mais complexa do que imaginavam. Uma série de reviravoltas revela segredos surpreendentes, culminando em um confronto emocionante e revelador.

13 a 28 de julho – musical A Noviça Rebelde – curta temporada

Malu Rodrigues, Pierre Baitelli, Larissa Manoela e mais 40 atores estão no elenco do musical, que terá direção de Charles Möeller & Claudio Botelho, com produção da Aventura e da Möeller&Botelho

‘A Noviça Rebelde’é um clássico incontestável: estreou na Broadway em 1959 e nunca mais foi esquecido. A trajetória de sucesso inclui oito prêmios Tony para a montagem original, um longa-metragem (1965) vencedor de cinco troféus no Oscar, incluindo o de Melhor Filme, e incontáveis versões mundo afora ao longo das últimas décadas. A superprodução brasileira com direção de Charles Möeller & Claudio Botelho.

SERVIÇO:

Vibra São Paulo:

Avenida das Nações Unidas 17955 • Vila Almeida • São Paulo – SP.

Horário de funcionamento bilheteria Vibra São Paulo – Segunda-feira a Sexta-feira 12h às 15h e das 16h às 19h.

Sábados, domingos e feriados – FECHADO, salvo em dias de show com horário das 14h até o início do show.

Formas de Pagamento:

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket e American.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Estacionamento Vibra São Paulo

Para maior comodidade, os clientes podem adquirir o estacionamento conveniado no local de forma antecipada através do link: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/estacionamento-vibra-sao-paulo-12536