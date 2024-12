Férias de dezembro para as crianças no Sesc Mogi

Uma data marcante para as crianças é o inicio das férias, com ou sem sol, todas curtem o maior tempo para dormir, brincar, passear e estar em família com pais, tios, irmãos, primos ou coleguinhas da vizinhança. Este momento serve para mudar de perspectiva, mas não para interromper o constante aprendizado, que no caso das crianças, se dá a todo tempo, quanto mais lúdica for a proposta, mais elas curtem. Crianças aprendem brincando e por isso uma programação especial foi pensada para elas na unidade mogiana do SescSP. De teatro a mediação de leitura, de oficinas a vivências esportivas, tudo levará este importante cliente a curtir variados espaços na companhia de seus pais, amigos e/ou outros familiares, visando usar bem o tempo livre que passa tão rápido. Confira alguns destaques a seguir, as atividades estão organizadas cronologicamente!

Confira mais Apresentações . Oficina . Vivências

BONECA NEGRA DE PANO PARA CRIANÇAS

Com Negrita Arteira

Dia 1. Domingo.

14h às 16h.

Grátis.

Senhas 30 min antes

A partir de 8 anos

Bonecas negras de pano são mais do que brinquedos. Elas são eficazes e potentes para abordarmos questões como autoestima, empoderamento infantil e respeito às diferenças. Nesta oficina, as crianças confeccionarão bonecas negras de pano, que são bebês com bracinhos articulados e roupinhas diversas, possíveis de troca.

MEDIAÇÃO DE LEITURA

Com grupo de Artes Dyroá Bayá

De 1 a 22.

Sábados e Domingos.

Das 10h às 12h e das13h30 às 16h30.

Na alameda da unidade, os mediadores de leitura do grupo de Artes Dyroá Bayá convidam a uma imersão no saber da cultura indígena juntamente com os livros que estarão expostos no ambiente, escritos por indígenas e não indígenas, de modo que famílias e crianças possam ler e entender mais sobre a diversidade cultural dos povos originários desse território chamado Brasil.

Meio Ambiente

BANDEIRA BOTÂNICA

Com Laís Araújo, do Coletivo Sanã

Dias 1, 15 e 29. Domingos.

Das 14h às 17h – Centro de Educação Ambiental

Grátis. Senhas 30min antes.

A partir de 10 anos.

Neste encontro, vamos aprender a criar bandeirolas utilizando a técnica de impressão botânica. Venha descobrir como transferir a beleza das plantas para tecidos de forma artesanal, criando peças únicas e sustentáveis.

CAÇAS E GRANDES JOGOS

Com Extremo Lazer

De 3 a 19. Terças

e Quintas. 15h às 16h30

Campo Soçaite

Grátis

A partir de 4 anos

Convidamos crianças, adolescentes e familiares a curtirem as férias experimentando jogos como S.O.S Caixa Preta, Escalibur, Pique-Bandeira, Pac-Man e outros que, por meio do lúdico e da fantasia promovem sociabilização, raciocínio lógico, movimento e dinâmicas divertidas.

DESCOBRINDO OS AFROGAMES

Com Maloca Games

De 3 a 17. Terças

15h às 18h

Espaço de Tecnologias e Artes.

Grátis.

A partir de 6 anos

Crianças, jovens e adultos de todas as idades são convidados a explorar o universo dos jogos de tabuleiro da Maloca Games, se

conectando com a cultura afro-brasileira e outras narrativas enriquecedoras que infelizmente são invisibilizadas nos jogos e na sociedade.

Apresentação Teatro Infantil

PÉS DESCALÇOS

Com Grupo Morpheus Teatro

Dia 7. Sábado, 16h

Livre. Grátis.

Abordando de forma acessível a aceitação do outro e a valorização das diferenças entre as pessoas, a peça convida à reflexão sobre a necessidade de desapegar-se de ideias pré-concebidas e enfrentar nossos medos e receios.

A história narra o encontro entre Rodolfo, um menino tímido e contemplativo, e Florência, uma menina destemida e falante, que juntos conseguem construir um mundo cheio de possibilidades dentro de um simples tanque de areia no parquinho. Venha vivenciar essa encantadora jornada de amizade e descoberta.



INSETOS GIGANTES

Centro de Educação Ambiental

Com Danny Leite – Arte no Quintal

Dia 6. Sexta.

16h às 18h.

Dias

7 e 8. Sábado e Domingo.

10h às 12h ou

14h às 16h.

Grátis. Senhas 30min antes. De 4 a 12 anos.

Por meio de um circuito interativo, os participantes observam insetos de resina e descobrem suas características essenciais. Depois disso, crianças e adultos montam juntos grandes insetos de madeira, utilizando conhecimentos básicos de marcenaria. Após a montagem, as crianças participam de uma oficina de criação, utilizando argila e elementos naturais para construir seus próprios insetos.

EXPLORADORES DE QUINTAIS

Com Karina Motta, Agente de Educação Ambiental

Centro de Educação Ambiental

Dias 8 e 22. Domingos. 14h às 16h.

Grátis.

Com um mapa e uma lupa, venha explorar nosso Centro de Educação Ambiental em uma aventura cheia de descobertas!

Apresentação de Circo

TRUQUES E TRAMBIQUES

Com Rué La Companhia

Dia 14. Sábado. 16h.

Tenda. Livre. Grátis

Traz a história de um atrapalhado ilusionista que deseja fazer um grande show de mágica. Para isso, conta com a ajuda de dois palhaços e um músico que desejam compor o grande espetáculo. Mas todos acabam criando uma enorme atrapalhada para que o show aconteça, e o público é que dirá se tudo não passou de um grande truque e trambique.

INICIAÇÃO À GINÁSTICA

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Dias 14 e 15. Sábado e Domingo. 15h.

Galpão.

Grátis. A partir de 4 anos.

Aprenda e exercite elementos iniciais de ginástica com movimentos de saltar, rolar, girar e equilibrar através de jogos e

brincadeiras para todos os públicos.



ÁS VEZES VEJO DRAGÕES NAS NUVENS:

DESENHO CRIATIVO PARA CRIANÇAS

Com Victor Dantas

Dias 14 e 15. Sábado e Domingo.

10h às 12h ou 14h às 16h.

Sala de Oficinas.

Grátis.

Senhas 30min antes.

A partir de 5 anos.

A partir de “O livro dos seres imaginários”, de Jorge Luis Borges, munidas com um papel e tinta aquarela, e incitadas pelas marcas deixadas no papel, as crianças serão convidadas a riscar, criar, recontar e compartilhar histórias imaginárias.

FRISBEE

Com educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Dias 21 e 22. Sábado e Domingo. 15h.

Campo Soçaite.

Grátis.

A partir de 5 anos.

O frisbee é um disco de 20 a 25 cm, que pode ser jogado de diversas maneiras: de forma livre entre os participantes ou em uma dinâmica de jogo, onde o objetivo é chegar a uma linha de campo e receber o disco sem deixá-lo cair. É uma atividade dinâmica e divertida, ideal para todos os públicos.

FAÇA SEU HELICÓPTERO COM

MATERIAIS REAPROVEITADOS

Com Eric Fonseca, educador de Tecnologias e Artes

Dias 28 e 29. Sábado e Domingo.

14h às 16h. Espaço de Tecnologias e Artes.

Grátis.

Senhas 30min antes.

De 8 a 12 anos

Nesta atividade, as crianças são incentivadas a refletir sobre o cuidado com a vida marinha por meio da construção de um helicóptero de plástico. Crianças e famílias sãos convidada à diversão enquanto aprendem a fazer um brinquedo que ajuda na preservação dos mares.