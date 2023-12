Férias com shows do Barbatuques

Barbatuques está na programação da 8ª edição do Festival de Férias Teatro MorumbiShopping. Nos dias 27 e 28 de janeiro, o grupo de música corporal faz duas apresentações do show ‘Tum Pá 10 anos!’, que celebra o primeiro projeto do grupo criado especialmente para crianças. ingressos já disponíveis.

Tum Pá apresenta o universo da música e percussão corporal de maneira lúdica, descontraída e interativa. Propõe uma jornada musical criativa que brinca com o corpo da cabeça aos pés: jogos rítmicos, imitações de sons, cantos e brincadeiras. O corpo produz sons, que criam música. E se o ruído do vento saísse pela sua boca? E se o barulho da chuva vibrasse em suas mãos? Os sons do mundo, da natureza e da cidade em cada um de nós.

Para a reapresentação, depois destes 10 anos, o show vem reformulado. O figurino e cenário estão “repaginados”, inspirados no conceito original. O repertório traz novas músicas, como as faixas ‘Caindo Fulô’ e a inédita ‘O Sapo não lava o Pé’, ambas do cancioneiro popular brasileiro e adaptadas para a música corporal, além de outras músicas do repertório autoral do grupo, como ‘Você Chegou’ e ‘Baianá’.

O Barbatuques também lançou o lyric video comemorativo ‘Tum Pá’, da canção tema, onde o público pode conhecer e acompanhar a letra da música (e cantar com o grupo), com as lindas ilustrações de Ionit Zilberman e animação de André Venegas. A​ nova música do repertó​rio ‘O Sapo não lava o Pé’​ também acaba de ganhar o videoclipe gravado ao vivo​.

O show que tanto encantou (e encanta) crianças de diversas idades, além dos adultos.

Serviço

Barbatuques – show Tum Pá 10 anos!

Data: 27 a 28 de Janeiro (sábado e domingo)

Horário: 16h

Local: Teatro MorumbiShopping

Endereço: Av. Roque Petroni Jr., 1089 Piso Superior G1 do Shopping – Jardim das Acácias

Telefone: (11) 5183-2800

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre

Capacidade: 250 lugares

Acesso para deficientes

Tem estacionamento

Ingressos: entre R$ 36,00 e R$ 90,00

Vendas: online pela Sympla ou na bilheteria do teatro