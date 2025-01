Férias: Cinco dicas de brincadeiras offline

As férias de verão reservam momentos em família e diversas atividades em conjunto. O período também é oportuno para criar, aprender e realizar brincadeiras longe das telas. O brincar está entre as atividades essenciais para as crianças, que além de diversão, proporciona o desenvolvimento e a aprendizagem.

É por meio das brincadeiras que as crianças criam ferramentas para o desenvolvimento e bem estar. “Sempre é importante reforçarmos aos pais e responsáveis que o brincar para as crianças não é uma atividade meramente lúdica, mas é a forma com que ela vai construindo seu universo, expressa seus sentimentos e dialoga com o mundo a sua volta”, revela Andreia Aparecida de Castro, diretora do Marista Escola Social Ir Lourenço, que atende gratuitamente crianças e adolescentes gratuitamente na Zona Leste de São Paulo

O brincar é a principal atividade da infância

Uma infância cercada de brincadeiras contribui para que a criança se sinta mais segura e pronta para as atividades da sua rotina. O uso de telas, tão presente na sociedade, quando em excesso pode impactar as crianças. Segundo um estudo realizado por pesquisadores Australianos da JAMA Pediatrics, quanto mais tempo a criança fica exposta às telas, menos ela conversa com os pais, o que impacta negativamente o desenvolvimento infantil.

Para a educadora, as telas são ferramentas que estão disponíveis e são parte do presente e futuro, porém é preciso seguir o tempo adequado de exposição para cada faixa etária. “É preciso respeitar o tempo adequado para cada idade, e incluir momentos em que a brincadeira possa ser realizada com materiais recicláveis, com a mão na massa na cozinha, ou até resgatando brincadeiras antigas. São atividades que enriquecem os momentos familiares, e ainda proporcionam conexões e memórias para toda a vida, ideias fáceis e prontas para serem realizadas nas férias de verão”, finaliza.

A especialista dá dicas de como estimular atividades offline nas férias

Escolha a natureza

Os parques e praças são bons lugares para explorar a natureza. Espaços ao ar livre oferecem à criança uma gama de materiais, possibilidades de desafios, interação e invenção que a desafiam a criar, pensar e imaginar brincadeiras e brinquedos sem fim, inimagináveis.

Estimule a criatividade

Se a opção for ficar em casa uma boa dica é estimular a criatividade das crianças. Há várias alternativas que podem ser utilizadas, como um teatro de bonecos feitos de meia, uma pintura em família, dançar com aquela fantasia que foi utilizada no Carnaval, entre outras. Todas essas atividades proporcionam vínculos entre adultos e crianças.

Inclua toda a família

Deixe para trás a ideia de que brincar é só para as crianças e aproveite o momento. Um campeonato de jogos de tabuleiro em família ou de jogos esportivos com avós, tios, primos e irmãos podem ser uma boa pedida. “É uma oportunidade de estimular o prazer da brincadeira nos adultos também, fortalecendo as habilidades e a imaginação”, reforça

Valorize a arte

Um passeio em uma peça de teatro infantil ou em uma biblioteca com contação de histórias também são boas ideias para as férias de verão. “Usando a imaginação a criança vai explorando as possibilidades de criação e fortalecendo hábitos que podem potencializar a sua criatividade”, afirma.

Resgate brincadeiras antigas

Se você foi aquela criança cheia de energia e disposição, porque não mostrar brincadeiras da sua infância? Mostre como você brincava, quais as regras, com quem você brincava, aproveite o momento para apresentar uma nova brincadeira e ainda relembrar o passado.