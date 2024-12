Férias chegando: Cuidados essenciais para garantir o bem-estar dos pets durante viagens

Com a aproximação do período de férias, um momento em que muitas famílias começam a organizar suas viagens, a atenção aos cuidados com os animais de estimação se torna essencial. É crucial garantir que os bichinhos estejam seguros e confortáveis, seja permanecendo em casa ou acompanhando os tutores durante o deslocamento.

A Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo elaborou uma série de orientações para auxiliar os tutores nesse planejamento. Para aqueles que pretendem viajar sem levar seus pets, Rebecca Politti, coordenadora da área, recomenda uma investigação criteriosa sobre o local onde os animais ficarão hospedados. Hotéis para animais são uma das opções viáveis para pets que se adaptam facilmente a novos ambientes. Na escolha do estabelecimento, é importante considerar a reputação, as atividades oferecidas e as condições de higiene. “É fundamental garantir que o animal esteja vacinado e livre de parasitas antes da hospedagem para prevenir problemas”, enfatiza Rebecca.

Outra alternativa viável é contratar um cuidador de animais (pet sitter), especialmente indicado para pets que não estão habituados a sair do ambiente doméstico. Esse profissional realiza visitas diárias para alimentação, cuidados e brincadeiras. “Fornecer todas as instruções necessárias e deixar à disposição os utensílios adequados é essencial. Recomenda-se também que o pet sitter envie atualizações diárias sobre o bem-estar do animal, utilizando vídeos ou fotos”, sugere Rebecca.

Para aqueles que optam por levar seus animais na viagem, escolher acomodações preparadas para recebê-los é vital. Antes da partida, uma visita ao veterinário é recomendada para atualizar vacinas e aplicar medidas preventivas contra parasitas, como antipulgas e coleiras repelentes, principalmente em destinos costeiros onde a dirofilariose é mais comum.

Se houver recomendação veterinária, o tutor pode preparar um kit de primeiros socorros contendo medicamentos usuais do pet, além de antialérgicos e remédios contra enjoo.

Durante a estadia, manter o animal sempre na coleira ajuda a evitar fugas ou conflitos com outros pets. É importante também evitar passeios em praias para prevenir contaminações e impactos negativos na fauna local.

Para viagens internacionais, verificar os requisitos específicos das companhias aéreas é imprescindível. Documentos como carteirinha de vacinação atualizada e atestado de saúde emitido nos últimos 30 dias são exigidos. O Certificado Veterinário Internacional também é necessário e deve ser obtido conforme diretrizes do Ministério da Agricultura.

Planejar adequadamente as férias assegura que o bem-estar dos animais seja uma prioridade. Com cuidados diligentes e organização prévia, as famílias podem desfrutar suas viagens com a tranquilidade de saber que seus pets estão seguros e bem-cuidados, seja em casa ou em sua companhia.