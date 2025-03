Feriados prolongados: dicas para um retorno seguro

Os feriados prolongados são um dos principais motivos para o deslocamento de pessoas das regiões metropolitanas, gerando um grande fluxo nas rodovias. Para minimizar o impacto no tempo de viagem e reduzir os riscos associados, é fundamental que famílias, grupos de amigos e motoristas individuais realizem um planejamento prévio, garantindo um retorno mais seguro e tranquilo.

O Carnaval, por exemplo, é um dos períodos com maior concentração de deslocamentos em um curto espaço de tempo. Diferentemente da ida, que pode ser distribuída entre a véspera e o início do feriado, o retorno tende a ser mais concentrado, pois muitos aproveitam até o último momento das festividades. Esse comportamento aumenta significativamente os riscos, especialmente para famílias com crianças pequenas e idosos, que deveriam considerar flexibilizar seus horários e antecipar ou postergar a volta para evitar congestionamentos severos.

Impacto nas rodovias e estimativa de fluxo

Apesar da infraestrutura rodoviária de São Paulo, que conta com rodovias bem estruturadas, faixas adicionais temporárias e operações especiais de tráfego, a capacidade viária é insuficiente para absorver o elevado número de veículos em curtos períodos. Abaixo, segue a estimativa da circulação de veículos em algumas das principais rodovias durante feriados prolongados no Estado de São Paulo:

Rodovia Fernão Dias: 1,5 milhão de veículos.

Rodovia Presidente Dutra (incluindo a Rio-Santos): 1,5 milhão de veículos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto: 1,3 milhão de veículos.

Rodovia Castelo Branco/Raposo Tavares: 833 mil veículos.

Rodovia Anchieta-Imigrantes: 442 mil veículos.

Rodovia dos Tamoios: 177 mil veículos.

Rodovia Rio-Santos (trecho de Caraguatatuba): 175 mil veículos.

Rodovia Oswaldo Cruz: 61 mil veículos.

61 mil veículos. Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: 104 mil veículos.

Tráfego, poluição e riscos adicionais

Sabemos que uma via de excelente qualidade tem capacidade média de 2.000 veículos por hora por faixa. Quando esse limite é atingido em todas as faixas de rodagem, a rodovia entra em fluxo intenso, e a partir disso, os congestionamentos se tornam inevitáveis. Nessas condições, a velocidade reduzida e o frequente anda e para resultam em atrasos significativos e aumentam o estresse dos motoristas.

Além do impacto no tempo de viagem, a poluição atmosférica nesses períodos pode ser até quatro vezes maior do que em condições normais de tráfego, devido ao aumento das emissões de CO₂, NOx, PM2,5 e outros poluentes. Isso ocorre porque veículos em marcha lenta e com acelerações frequentes emitem mais poluentes do que quando trafegam em velocidade constante. Além disso, o cansaço físico e a desatenção causados pelo congestionamento aumentam os riscos de acidentes.

Dicas para um retorno seguro

Para minimizar os impactos dos congestionamentos e tornar a viagem de retorno mais segura e eficiente, considere as seguintes dicas:

Escolha horários alternativos : prefira viajar em horários de menor fluxo, como no início da manhã ou mais tarde à noite, quando as rodovias tendem a estar menos congestionadas. Também depende do comportamento de cada rodovia, não há uma regra fixa.

: prefira viajar em horários de menor fluxo, como no início da manhã ou mais tarde à noite, quando as rodovias tendem a estar menos congestionadas. Também depende do comportamento de cada rodovia, não há uma regra fixa. Mantenha-se hidratado : o calor e o tempo prolongado dentro do veículo podem causar fadiga, principalmente em crianças e idosos.

: o calor e o tempo prolongado dentro do veículo podem causar fadiga, principalmente em crianças e idosos. Faça inspeção preventiva no veículo : verifique calibragem dos pneus, nível de óleo, água do radiador, luzes e freios antes de iniciar a viagem.

: verifique calibragem dos pneus, nível de óleo, água do radiador, luzes e freios antes de iniciar a viagem. Evite distrações ao volante : o trânsito intenso exige máxima atenção. Mantenha-se atento aos movimentos dos outros veículos e evite o uso do celular.

: o trânsito intenso exige máxima atenção. Mantenha-se atento aos movimentos dos outros veículos e evite o uso do celular. Respeite os limites de velocidade e mantenha a distância segura: mesmo em congestionamentos, é fundamental manter uma distância mínima do veículo à frente para evitar colisões.

Em suma, o retorno de feriados prolongados pode ser desgastante e arriscado, mas um planejamento adequado e a escolha de horários estratégicos podem reduzir significativamente os transtornos. Além de otimizar o tempo de viagem, adotar práticas seguras contribui para a redução de acidentes e minimiza os impactos ambientais causados pelo tráfego intenso. Assim, garantir um retorno mais tranquilo não apenas protege sua família, mas também colabora para um trânsito mais seguro e sustentável para todos.

Luiz Vicente Figueira de Mello Filho

Especialista em mobilidade urbana e agente de transformação nesse setor. Atualmente, é colunista de mobilidade do portal ABCdoABC. Atua como pesquisador no Programa de Pós-Doutorado em Engenharia de Transportes e é professor credenciado na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Possui doutorado em Engenharia Elétrica pelo Departamento de Comunicação da FEEC/Unicamp (2020), mestrado em Engenharia Automotiva pela Escola Politécnica da USP (2009) e pós-graduação em Comunicação e Marketing pela Faculdade Cásper Líbero (2005). Formado em Administração de Empresas (2002) e Engenharia Mecânica (1999) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.