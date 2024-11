Feriados da semana somam mais de 4,8 milhões de veículos nas rodovias concedidas 

Mais de 4,8 milhões de veículos trafegaram pelas principais rodovias concedidas do Estado nos feriados desta semana. Sendo 3,7 milhões no feriado prolongado da Proclamação da República, comemorado em 15 de novembro. E 1,1 milhão de veículos no feriado da Consciência Negra, que aconteceu na quarta-feira (20). O Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo monitorou, em tempo real, tanto o acesso quanto a saída da capital paulista, para assegurar a segurança dos usuários.

Capital e Interior – Durante o feriado da Proclamação da República, no Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, circularam mais de 334 mil veículos. Já no feriado da Consciência Negra, passaram pela rodovia 117 mil veículos. Totalizando nos dois feriados um fluxo de 451 mil. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, operado pela AutoBAn, recebeu cerca de 807 mil veículos no feriado do dia 15 e 155 mil no feriado da quarta-feira. Com uma soma de mais de 900 mil veículos nos dois feriados. Já o Sistema Castello-Raposo, gerido pela ViaOeste, contabilizou aproximadamente 611 mil veículos no feriado da semana passada e 118 mil no desta semana. Contabilizando um fluxo de 729 veículos nos dois feriados.

Ida para o Litoral – Já nas rodovias Anchieta e Imigrantes, que levam à Baixada Santista, foram registrados mais de 334 mil veículos no sentido litoral no feriado da Proclamação da República, já no feriado da Consciência Negra, foram 56 mil, somando cerca de 400 mil veículos. Na Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam mais de 142 mil automóveis no feriado da Proclamação da República.

Rodoanel- Pelo trecho Oeste do Rodoanel, sob gestão da concessionária RodoAnel, passaram mais de 922 mil veículos no feriado prolongado e 190 mil veículos no segundo feriado. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, operados pela concessionária SPMar, circularam cerca de 592 mil veículos no feriado da Proclamação da República e 326 mil no da Consciência Negra.

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS

Foram registrados 587 atendimentos pré-hospitalares (APH), 2.880 atendimentos com utilização de guinchos e 2.619 socorros mecânicos no feriado da Proclamação da República.

E no da Consciência Negra houve um registro de 416 atendimentos pré-hospitalares (APH), 1.850 atendimentos com utilização de guinchos e 2.056 socorros mecânicos.