Feriados 2025: Como planejar e curtir sem se endividar

Os feriados prolongados têm o poder de recarregar nossas energias e renovar a motivação para encarar os desafios do dia a dia. Em 2025, o Brasil contará com 14 feriados nacionais, proporcionando às pessoas a chance de desfrutar de algumas ‘folgas’ extras. A primeira delas já aconteceu na virada do ano, com o feriado de Ano Novo e, ao longo dos meses, outras oportunidades de descanso e lazer surgirão.

Apesar de alguns feriados, como a Proclamação da República e o Dia de Finados, coincidirem com o final de semana, a maioria das datas em 2025 ocorrerá em dias úteis ou próximas ao fim de semana. Isso possibilita a criação de ‘feriados prolongados’, tão queridinhos e aguardados por muitos brasileiros.

O ano de 2025 trará pelo menos seis oportunidades de feriados prolongados, com uma frequência alta de feriados caindo em quintas-feiras. Isso pode permitir a extensão do descanso para quem conseguir emendar a sexta-feira, transformando esses dias em momentos ideais para viagens, lazer ou mesmo um tempo de estudo e aperfeiçoamento pessoal.

Os feriados obrigatórios possuem validade nacional, enquanto os facultativos podem variar conforme legislações municipais e estaduais. Assim, consultar o calendário oficial da sua cidade pode ajudar a identificar outras oportunidades de descanso e planejamento.

Com um ano cheio de possibilidades para relaxar, se divertir ou aprender algo novo, cada feriado pode ser aproveitado ao máximo sem comprometer as finanças. Conheça as 7 estratégias inteligentes para transformar seus planos em realidade sem sair do orçamento.

Planeje os feriados em categorias

Para começar, é importante dividir os feriados nacionais de 2025 em três categorias:

Viagens: Ideais para quem quer explorar novos destinos ou revisitar lugares especiais.

Ideais para quem quer explorar novos destinos ou revisitar lugares especiais. Atividades Locais: Passeios culturais, visitas a pontos turísticos da cidade ou encontros com amigos e família.

Passeios culturais, visitas a pontos turísticos da cidade ou encontros com amigos e família. Descanso: Momentos para recarregar as energias, cuidar de si mesmo e investir no conhecimento.

A partir disso, você pode planejar com mais precisão o que fazer em cada feriado, ajustando seus desejos ao orçamento disponível.

O poder do planejamento antecipado

O planejamento é o maior aliado quando o objetivo é aproveitar os feriados sem comprometer as finanças. Quanto antes se organizar, maior será o potencial de economia e menor será o risco de imprevistos. Veja algumas estratégias essenciais:

Viagens: Se pretende viajar, é recomendado reservar passagens e hospedagens com pelo menos três meses de antecedência. Isso ajuda a garantir melhores preços e mais opções de escolha.

Orçamento sob controle: Defina um valor total que pode gastar ao longo do ano com lazer e feriados. Divida esse valor proporcionalmente entre as datas e separe uma porcentagem mensal do orçamento para esse fim. Essa abordagem torna o planejamento mais leve e previsível. Para facilitar, utilize uma planilha, um caderno ou aplicativos de controle financeiro.

Aproveite promoções e milhas: Fique de olho em promoções de passagens e hospedagens. Caso utilize cartão de crédito, verifique a possibilidade de resgatar milhas ou cashback para reduzir custos.

Planejar os feriados não significa gastar além das suas possibilidades. Muitas vezes, os momentos mais especiais estão nas experiências mais simples. Por isso, estabeleça metas realistas que garantam diversão e descanso sem comprometer a saúde financeira.

Diversão econômica

Nem todo feriado precisa envolver altos custos. Com um pouco de criatividade, é possível aproveitar as folgas de forma econômica e ainda criar momentos especiais. Aqui estão algumas ideias:

Explore o que é seu: Seja turista na sua própria cidade. Visite pontos turísticos, museus ou restaurantes que sempre deixou para depois. Muitas cidades oferecem opções gratuitas ou com desconto em determinados dias.

Seja turista na sua própria cidade. Visite pontos turísticos, museus ou restaurantes que sempre deixou para depois. Muitas cidades oferecem opções gratuitas ou com desconto em determinados dias. Passeios em família: Organize um piquenique em um parque, uma noite de jogos de tabuleiro ou até um cinema em casa com direito a pipoca e filmes escolhidos a dedo.

Organize um piquenique em um parque, uma noite de jogos de tabuleiro ou até um cinema em casa com direito a pipoca e filmes escolhidos a dedo. Cultura e arte ao alcance: Muitas cidades promovem feiras, trilhas, exposições e festivais culturais gratuitos ou a preços acessíveis durante os feriados. Vale a pena conferir a programação local e descobrir novas experiências sem pesar no bolso.

Descanso planejado

Descansar não é apenas ficar sem fazer nada, mas permitir-se recuperar as energias de maneira planejada. Reserve o feriado para atividades relaxantes, como leitura, caminhadas, meditação ou até mesmo um dia de cuidados pessoais em casa. Lembre-se de que o descanso consciente é tão importante quanto o trabalho produtivo.

O conhecimento é sempre bem-vindo

Se você sente que está sempre sem tempo para aprender algo novo, os feriados são a oportunidade perfeita. Use essas pausas para fazer um curso online, ler um livro técnico ou explorar temas que possam enriquecer sua vida pessoal e profissional.

Invista de forma inteligente

Caso queira aproveitar os feriados sem apertos financeiros, é essencial planejar onde investir o dinheiro reservado para essas ocasiões. Em vez de deixá-lo parado na conta corrente, faça com que ele renda de forma segura e previsível.

A renda fixa é a melhor alternativa para quem busca segurança e previsibilidade. Uma das melhores escolhas para o curto prazo é o Tesouro Selic, um investimento conservador, de baixo risco, com liquidez diária nos dias úteis, permitindo que você resgate o dinheiro poucos dias antes dos feriados planejados. Além disso, ele é garantido pelo governo federal por meio do Tesouro Nacional, trazendo ainda mais segurança para o seu planejamento.

Outras opções seguras de renda fixa incluem:

CDBs: Procure por CDBs que rendam, no mínimo, 100% do CDI e permitam resgate a qualquer momento ou tenham vencimento antes do feriado.

Fundos DI: Fundos de investimento que acompanham a taxa Selic, ideais para quem busca rentabilidade com acesso rápido ao dinheiro.

Independente da opção escolhida, o importante é investir de forma estratégica, garantindo que seu dinheiro cresça enquanto você se prepara para aproveitar os feriados sem preocupações financeiras.

Retome o controle após os feriados

Depois de cada feriado, faça um balanço financeiro. Avalie o que gastou e ajuste o orçamento para os próximos meses. Essa análise é essencial para manter a saúde financeira em dia e garantir que os feriados sejam aproveitados sem o risco de endividamento.

Os feriados de 2025 têm tudo para se tornar momentos marcantes. Com planejamento, disciplina e criatividade, é possível aproveitar cada um deles sem extrapolar o orçamento. Seja viajando, descansando ou aprendendo algo novo, cuide do seu dinheiro como um recurso valioso para transformar essas pausas em experiências inesquecíveis. Afinal, a verdadeira riqueza está em viver intensamente e com consciência financeira.