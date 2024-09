Feriado em SP: Confira as opções para aproveitar a data nos parques mais amados da capital

Sol, calor e feriado são a combinação perfeita para quem deseja aproveitar um dia ao ar livre. Quem ficar em São Paulo poderá aproveitar uma programação especial preparada pelos Parques Ibirapuera e Horto Florestal, geridos pela Urbia. No “Ibira”, as atividades esportivas e culturais prometem agitar os visitantes que passarem pelos espaços. A Arena Centauro, por exemplo, terá um cronograma variado que inclui desde pilates, treinamento funcional até aulas focadas nos fundamentos de lutas. Já a Gatorade realizará uma ação especial na Praça da Paz, incentivando o público a buscar o equilíbrio na saúde e bem-estar. Além disso, o Museu Afro Brasil será palco do lançamento do livro “Estados Unidos da África”, que contará com uma roda de conversa com os autores da obra.

No Horto Florestal, as crianças e adultos terão uma experiência inesquecível com o evento ‘Brincar de Rua’, que promete resgatar brincadeiras do passado e proporcionar diversão para toda a família. O parque ainda recebe as tradicionais aulas de voluntariado com atividades gratuitas, que promovem descanso, lazer e entretenimento para todas as idades.

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE IBIRAPUERA:

Aulões Gatorade

Quando: sábado (7) e domingo (8), das 9h às 10h e das 10h às 11h

Onde: Praça da Paz – Parque Ibirapuera

Descrição: as atividades incentivam o público a realizar atividades físicas, seja para quem já tem uma rotina de performance ou como ferramenta para aqueles que buscam equilíbrio na saúde e bem-estar

Inscrições: link

Arena Centauro

Quando: sábado (7), a partir das 9h40

Onde: Arena Centauro

Descrição: aulões de pilates, funcional e funcional com foco em luta

Inscrições: link

Papo-Reto e Lançamento do livro “Estados Unidos da África”

Quando: sábado (7), às 15h

Onde: Museu Afro Brasil – Biblioteca Carolina Maria de Jesus

Descrição: Os autores Anderson Shon (escritor) e Daniel Cesart (quadrinista) conversarão com a tradutora e editora Dandara Palankof, sobre representatividade negra nos quadrinhos de super-heróis, mediada pelo designer e apresentador Seh Marques

Gratuito

O Parque Ibirapuera funciona diariamente, das 5h à 0h, e tem entrada gratuita. O espaço está localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Vila Mariana, São Paulo (SP).

PROGRAMAÇÃO DO PARQUE HORTO FLORESTAL:

“Brincar de Rua” no Horto Florestal

Quando: sábado (7), das 10h às 13h e das 14h às 17h

Incrições: IgressosKids. A partir de R$ 29

Dança

Quando: sexta (6) e domingo (8), a partir das 17h e 14h

Onde: tenda do Horto Florestal

Sem necessidade de inscrição

Aulão de Flashback

Quando: sábado (7), a partir das 15h

Onde: tenda do Horto Florestal

Sem necessidade de inscrição

Com entrada gratuita e funcionamento diário, das 5h30 às 18h, o Parque Estadual Alberto Löfgren – Horto Florestal está localizado na Rua do Horto, 931. Para quem vai de carro e deseja estacionar no local, basta se direcionar para a Avenida José da Rocha Viana, 62.