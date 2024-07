Feriado em São Paulo: confira as principais opções de passeios gratuitos

O Dia da Revolução Constitucionalista (9 de julho) é feriado na cidade de São Paulo. Neste ano, por cair numa terça-feira, é considerado uma emenda de feriado para muitos trabalhadores.

E esta pode ser uma excelente oportunidade de fazer turismo na cidade de São Paulo. Confira a lista completa de passeios gratuitos disponíveis durante o feriado. E, aos domingos, é possível acessar os ônibus municipais de graça para deixar o passeio ainda melhor.

Confira a seguir os destaques e programe-se!

Programa Vai de Roteiro

O programa da Secretaria Municipal de Turismo oferece opções de passeios gratuitos em 17 localidades, em todas as regiões da cidade, entre eles, Avenida Paulista, Mercado Municipal Paulistano, Santo Amaro, Freguesia do Ó, Polo de Ecoturismo de Parelheiros e muitos outros.

No caso do Polo de Ecoturismo, em razão da distância, o passeio é feito com ônibus. As saídas acontecem aos sábados e domingos, e os pontos de encontro são: Centro Cultural São Paulo, na Estação Vergueiro do Metrô e na Central de Informação Turística – CITs de Parelheiros.

O passeio é guiado por guia de turismo credenciado e pode ser reservado diretamente pelo site: http://www.sympla.com.br/turismoprefsp

Visita guiada ao Edifício Matarazzo

O Edifício Matarazzo é a sede da Prefeitura de São Paulo desde 2004. Mas, você sabia que ele já foi a sede das Indústrias Matarazzo? O prédio construído pelo Conde Matarazzo na década de 1930 é considerado patrimônio histórico pelo Conpresp, órgão de preservação municipal. Acima das portas de acesso do prédio, cinco painéis esculpidos identificam os ramos de negócio do grupo industrial: tecelagem, metalurgia, agricultura, química e comércio. Essas e outras histórias fazem parte do tour guiado pelo prédio, oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Turismo aos sábados, às 14h30 e 16h30; domingos, às 10h30, 14h30 e 16h30 e feriados, às 14h30 e 16h30. Não é necessário fazer reserva de ingressos para este passeio.

Entrada gratuita em museus da cidade

Os museus localizados na cidade de São Paulo oferecem muitas opções gratuitas. Aos sábados, a Pinacoteca do Estado, localizada na região da luz, tem acesso gratuito para qualquer pessoa. Em cartaz, está a exposição “Lygia Clark: projeto para um planeta”, que reúne obras e proposições desta que foi uma das principais artistas brasileiras do século 20. O MASP, localizado na Avenida Paulista, está passando por obras de restauro, no entanto, a visitação segue acontecendo normalmente. Às terças-feiras, o local tem entrada gratuita durante todo o dia. O público pode conferir a exposição “Francis Bacon: a beleza da carne”, do pintor irlandês que tem a sua primeira mostra no Brasil. No Museu da Imigração, na Mooca, a visita gratuita ocorre aos sábados. Atualmente, está em exibição “Pertencimentos transnacionais: movimentos e ritmos na música africana”.

Parques Municipais

Feriado pode ser sinônimo de mais contato com a natureza. Por isso, é sempre uma boa ideia conferir os parques municipais, entre eles, o Parque Ibirapuera, que oferece uma verdadeira estrutura de lazer interna. Em junho, alguns parques municipais também fazem aniversário: o Parque Cidade de Toronto, na zona norte, completa 32 anos. Por ter sido criado como resultado de um intercâmbio profissional com a cidade canadense, possui playground típico do país, lago com ponte de madeira e aparelhos de ginástica. O Parque Praia de São Paulo, localizado na Represa de Guarapiranga, na região de Capela do Socorro, completa 15 anos. O espaço assemelha-se a uma praia em meio à cidade de São Paulo e é conhecido pelos amantes de futebol e esportes aquáticos. Possui pista de caminhada, quadras de areia para futebol e vôlei – uma delas oficial para competição (arena) –, playgrounds, equipamentos de ginástica e ciclovia.

Domingão Tarifa Zero

Com seis meses de operação, o programa Domingão Tarifa Zero, que oferece acesso gratuito aos ônibus municipais aos domingos, já transportou mais de 80 milhões de usuários. Um dos resultados do programa é o aumento da frequência em parques da capital, sobretudo na periferia da cidade. Entre os que possuem maior frequência, está o Parque do Carmo, em Itaquera.