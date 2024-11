Feriado de sabores no Boteco São Bento traz porções criativas e drinks únicos

Para o feriado de 15 de novembro, o Boteco São Bento Santo André promete transformar o fim de semana prolongado em uma verdadeira festa de sabores, combinando criatividade, tradição e inovação. Com porções que vão muito além do comum e drinks que encantam pela originalidade, o espaço se consolida como o destino perfeito para celebrar bons momentos no Grande ABC.

Entre as opções criativas e deliciosas, destaque para a Costela do Pecado, que é assada cuidadosamente por 12 horas na brasa da churrasqueira e acompanha mandioca cozida na manteiga de garrafa, perfeita para compartilhar. Para quem deseja uma experiência mais ousada, a Linguiça Flambada na Cachaça é um espetáculo por si só. Com o aroma marcante da cachaça flamejante e o toque picante da mostarda Dijon, essa porção é acompanhada por uma cesta de pães quentinhos.

Os amantes da alta gastronomia não podem deixar de experimentar o Steak Tartare, uma delícia preparada com carne crua picada na ponta da faca e temperada com uma combinação de alcaparras, cebola roxa, mostarda Dijon, azeite e pimenta. Servido com torradas crocantes e batata frita ou um mix de folhas frescas, o prato é a escolha certa para quem aprecia uma explosão de sabores sofisticados. E para quem busca uma combinação entre o doce e o salgado, a famosa Tostada São Bento é indispensável: torradas da casa cobertas com geleia de damasco, presunto cru Sadia Speciale e queijo brie derretido.

Costela do Pecado – Divulgação

A experiência se completa com a Forneria São Bento, que oferece opções assadas no forno a lenha, trazendo um sabor rústico e autêntico. Entre as opções, o Crostini Mussarela al Tartufo é um destaque, com sua massa fina e crocante coberta de queijo mussarela e um toque especial de azeite de trufas. Já o Crostini Carpaccio, com lâminas de carpaccio, rúcula fresca, queijo parmesão e molho de mostarda com um toque de alecrim, é um convite a uma viagem sensorial, onde cada elemento se complementa para criar uma experiência.

Para acompanhar essas delícias, a carta de drinks assinada pelo renomado mixologista Laércio Zulu é um show à parte. Zulu, conhecido por trazer as tendências dos melhores bares do mundo para suas criações, apresenta coquetéis como o Tropical Gin, o Bentô e o Bubble Bee, que combinam técnicas modernas e ingredientes selecionados. “Nossa ideia é sempre surpreender o cliente, trazendo símbolos que unem o frescor dos ingredientes a técnicas inovadoras da coquetelaria, proporcionando uma experiência única e inesquecível que combina sabor, criatividade e tradição”, finaliza Zulu.

Divulgação

Serviço

Boteco São Bento – unidade Santo André

Endereço: Rua das Bandeiras, nº 16.