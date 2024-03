Feriado de Páscoa deve movimentar 2,1 milhões de turistas no estado

Mais da metade das cidades do estado de São Paulo planejam algum tipo de celebração especial na Páscoa. É o que revela a pesquisa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

Em todo o território paulista, os festejos e as encenações promovidas pelos municípios devem atrair 2,1 milhões de turistas e a movimentação estimada é de cerca de R$ 3,2 bilhões para o feriado este ano.

Entre os municípios que normalmente recebem visitantes, 87% deles preveem aumento do fluxo em relação ao ano anterior. Aparecida, maior centro de peregrinação religiosa da América Latina. Apenas a Basílica de Nossa Senhora Aparecida deve receber 250 mil pessoas na semana de Páscoa, com suas missas e procissões.

A Setur-SP selecionou alguns eventos promovidos na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e Litoral Norte Paulista para a celebração de Páscoa. Confira:

Caraguatatuba

Considerada a maior encenação da Paixão de Cristo ao ar livre do litoral norte paulista, além de ser a segunda maior do estado e a terceira maior do país, a “14ª edição da Paixão de Cristo”, de Caraguatatuba será realizada na Praça de Eventos do Porto Novo, no dia 29 de março, às 20h. A entrada é gratuita.

O espetáculo retrata os últimos dias de Jesus Cristo, desde sua entrada em Jerusalém, até sua crucificação e ressurreição. Os espectadores poderão assistir ao tumulto que a presença de Jesus causou ao redor do Templo Sagrado, os conflitos com os Fariseus – grupo de judeus devotos ao Torá (cinco primeiros livros da Bíblia) – a Última Ceia, traição, prisão, ao julgamento, à flagelação, crucificação e à ressurreição de Jesus.

Ilhabela

A 3ª edição da “Páscoa Encantada”, promovida pela prefeitura de Ilhabela, segue até 31 de março. O festival promete tornar a Ilha ainda mais atrativa durante o mês de março. Desta vez, o espaço temático foi montado no Parque e Fazenda Engenho D’Água, onde terá um circuito repleto de obstáculos com atividades pensadas para encantar o público infantil. O evento estará aberto diariamente, das 18h às 23h.

Santana do Parnaíba

Santana do Parnaíba, vive o “Drama da Paixão”. A encenação religiosa, conta a história da ressurreição de Jesus Cristo. O evento acontece entre 28 e 30 de março, às 20h30, na Barragem Edgard de Souza, localizada na Estrada dos Romeiros e este ano tem como tema “A promessa de Josué”. Ao todo são mil participantes em uma mega infraestrutura montada em uma área de 15 mil m². O lugar recebe 14 réplicas alusivas aos locais sagrados de Jerusalém, como o palácio de Pilatos, a casa de Maria, mesa para a Santa Ceia e aquedutos romanos. A entrada gratuita, mas haverá ponto de arrecadação para contribuição de 1 quilo de alimento não perecível.

Itapecerica da Serra

Itapecerica da Serra, a “Grande Encenação da Paixão de Cristo”, acontece no dia 29 de março, às 17h, na Praça da Matriz – Centro. O evento é promovido pelo Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia e é gratuito.

Santa Isabel

Em Santa Isabel, os moradores dão vida ao drama vivido por Jesus Cristo com a “Encenação da Paixão de Cristo”. O espetáculo acontece das 18h às 22h e a entrada gratuita.