Feriado de Ano Novo: 3,8 milhões de veículos devem causar congestionamentos em SP

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), estima-se que aproximadamente 3,8 milhões de veículos trafeguem pelas rodovias estaduais durante o feriado de Ano Novo. Com o aumento do fluxo de veículos, é provável que motoristas enfrentem congestionamentos em diversas estradas entre os dias 30 e 31 de dezembro.

No último domingo (29), a rodovia Imigrantes já apresentava congestionamento em direção ao litoral, conforme imagens divulgadas pela Ecovias.

Para auxiliar os viajantes, a Artesp disponibilizou informações sobre os períodos de maior movimento em algumas das principais rodovias do estado.

Sistema Castello-Raposo

Na segunda-feira (30), o pico de tráfego deverá ocorrer entre 16h e 18h. Para o dia 31, a previsão é de que o fluxo intenso se concentre entre 11h e meio-dia. Ao todo, espera-se que 677 mil veículos utilizem esse sistema operado pela concessionária ViaOeste durante o feriado.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Os horários críticos nesse sistema serão das 16h às 20h na segunda-feira e das 11h ao meio-dia na terça-feira. A expectativa é que cerca de 802 mil veículos transitem por essas rodovias.

Sistema Anchieta-Imigrantes

A Ecovias projeta que entre 530 mil e 875 mil veículos sigam em direção ao litoral entre os dias 26 de dezembro e a meia-noite do dia 1º de janeiro. Para otimizar o fluxo, será implementada a Operação Descida Imigrantes (7×3), funcionando das 6h às 23h59 no dia 30. Já no dia 31, a operação para facilitar a descida ao litoral será ativada entre 15h e 22h.

Rodoanel Oeste

A CCR RodoAnel, responsável pelo trecho da via, alerta que os horários com maior volume de tráfego devem ocorrer entre 16h e 18h na segunda-feira. Na terça-feira, o intervalo das 11h ao meio-dia também pode registrar aumento significativo no número de veículos.