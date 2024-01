Feriado de aniversário de São Paulo tem “Ensaio da Anitta” em clima de Carnaval

Anitta promete agitar São Paulo no feriado de aniversário da cidade, que completa nesta quinta-feira 470 anos. A cantora traz aos paulistanos o show “Ensaios da Anitta” no clima de esquenta carnavalesco.

Com um poderoso repertório que inclui sucessos da cantora e de outros artistas, mesclando pop, funk, axé, e outros ritmos musicais, com direito a danças e fantasias que homenageiam as escolas de samba, a “patroa” percorre diversas capitais do país com seus ensaios de Carnaval durante todo o mês de janeiro e comecinho de fevereiro, incluindo shows em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, entre outras cidades. Agora a cantora desembarca em São Paulo, para dar o tom da festa para os paulistanos.

Os Ensaios da Anitta têm o patrocínio da Rexona para dar a confiança para que os foliões possam botar para ferver sem preocupação com o suor. A cantora e a marca estão juntas pelo terceiro ano no esquenta carnavalesco.

As apresentações lideradas pela cantora neste período pré-Carnaval se conectam com a campanha “Bota Pra Ferver” de Rexona, que incentiva os foliões a se jogarem no Carnaval com confiança, contando com muita ferveção da patroa no palco, além de brindes e experiências exclusivas para os fãs.

Os participantes da folia vão se sentir ainda mais próximos da Anitta graças à tecnologia com uma surpresa que promete fechar o céu da cidade na primeira apresentação da cantora na cidade.

O abre-alas do “Ensaios da Anitta” aconteceu em Salvador, no dia 6 de janeiro, no Centro de Convenções. No último domingo, Anitta arrastou uma multidão de pessoas, incluindo diversos famosos, para o seu “Ensaio” no Jockey Club, do Rio de Janeiro.

O grande fechamento está marcado para 4 de fevereiro, em São Paulo. Para essa apresentação, Rexona preparou uma ação de realidade aumentada em parceria com a Anitta, que recria a imagem e movimentos da cantora, promovendo uma experiência divertida “ao lado” da cantora.

A apresentação desta quinta na capital paulista é, na verdade, uma data extra, pois os ingressos para o show do dia 4 em São Paulo já estão esgotados, como prova de que Rexona não abandona. Esse é só o começo, e as pessoas podem esperar muitas surpresas e folia proporcionados pela marca ao longo desse Carnaval.

Serviço – Ensaio da Anitta em São Paulo

Dia: 25/01 (quinta-feira)

Local: Memorial da América Latina, Avenida Mario de Andrade, 664, Barra Funda – São Paulo-SP

Horário de abertura dos portões: a partir das 12h

Idade mínima: 18 anos

Como comprar: Pelo site Ingresse ou pelo aplicativo

Preço: Arena (Lote 4) – R$ 320,00 + taxa (pode sofrer alterações); Front Stage (lote 4) – R$ 420,00 + taxa (pode sofrer alterações)