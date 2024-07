Feriado de 9 de Julho terá mais frio e chuva em São Paulo

O feriado de 9 de Julho, celebrado nesta terça-feira, será chuvoso na capital paulista e em grande parte do estado. As instabilidades vão se estender da região oeste do estado em direção à Grande São Paulo e litoral, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura paulistana.

As precipitações serão intermitentes, com intensidade que varia de fraca a moderada, e a persistência dessas instabilidades pode provocar a formação de alagamentos.

A temperatura mínima será de 13° C e, a máxima, de 17° C, na cidade de São Paulo.

A quarta-feira (10) ainda começará com chuva entre a madrugada e o início da manhã. No decorrer do dia, porém, haverá períodos com sol entre muitas nuvens. A temperatura também irá subir um pouco. A mínima será de 14°C e, a máxima, de 22°C.

Nesta segunda (8), a cidade registrou 14°C de temperatura média. Em Marsilac, extremo sul da cidade, o termômetro da estação meteorológica local apontou mínima de 11,9°C.

O acumulado de chuva até o início da noite na cidade foi de 0,3 mm, apenas 0,7% da média esperada para julho que é de 41,4 mm. A zona sul foi a região que registrou o maior volume médio de chuva, 0,8 mm.

Até a noite desta segunda, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) matinha alertas vigentes de riscos elevados para incidentes provocados por chuvas no oeste de Santa Catarina, na divida com o Rio Grande do Sul, e também para o leste catarinense, incluindo a capital Florianópolis.