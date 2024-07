Feriado de 9 de julho: SPMAR espera 950 mil veículos no Rodoanel

O feriado de 9 de julho, em celebração à Revolução Constitucionalista de 1932, vai agitar o trecho Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas. A SPMAR prevê um fluxo de 950 mil veículos no período de sexta feira (05) ate terça feira (09), sendo 670 mil pelo trecho Sul e 280 mil pelo trecho Leste.

Os melhores horários para viajar, segundo a SPMAR, são:

Sexta-feira: antes 8h e depois das 20h.

Sábado: antes 8h e depois das 14h.

Domingo: antes das 8h e depois das 13h.

Segunda-feira: antes das 8h e depois das 20h.

Terça: Antes das 8 h e depois das 20h.

Com a chegada das férias escolares e o aumento do fluxo é essencial que o motorista se programe para pegar a estrada e evite os horários de maior movimento de veículos, como explica Andrew Aquino, gerente de operações da concessionária SPMAR: “Nesse momento há um aumento do volume de veículos circulando na rodovia, então é importante que as pessoas fiquem atentas à programação da viagem, realizem revisões preventivas, estudem as estradas que vão pegar, respeitem as leis de trânsito e principalmente, utilizem o cinto de segurança e a cadeira para transporte de crianças de acordo com o especificado na lei”.

Para sensibilizar o usuário por um trânsito mais seguro, a concessionária divulgará no feriado a campanha SPMAR Conectada à você, na qual reforça a necessidade do motorista se conectar à rodovia e se desconectar de distrações, como o celular. Para isso, os 20 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) exibirão mensagens educativas alertando aos motoristas da importância de guiar com atenção, como: “Faça uma viagem segura e mantenha a distância do veículo da frente. Além disso, respeitar os limites de velocidade”.

Já a operação feriado contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (leves e pesados), 05 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais. Nesse período não haverá o transporte de cargas especiais na rodovia.

O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.