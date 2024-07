Feriado de 9 de Julho: Linhas intermunicipais terão programação especial

Os horários de partida das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas cinco regiões metropolitanas do Estado terão alterações durante o feriado prolongado de 9 de Julho, que comemora a Revolução Constitucionalista.

No sábado (6) e domingo (7), as tabelas horárias serão as normais dos fins de semana. Na segunda-feira (8), as linhas obedecerão às tabelas de dias úteis, com exceção a um conjunto de linhas que terão horário diferenciado e que podem ser consultadas no site e nas redes sociais da EMTU a partir do dia 6 de julho.

Já no feriado da Revolução Constitucionalista, 9 de julho (terça-feira), a programação será equivalente a de domingos e feriados em todas as regiões.

Os horários e itinerários das linhas e as respectivas programações de dias úteis e finais de semana estão disponíveis no site da EMTU (emtu.sp.gov.br).