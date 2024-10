Feriado de 12 de outubro: confira o funcionamento dos serviços em SP

Com o feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, neste sábado (12), o funcionamento dos serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo sofrerá alteração no estado.

Veja abaixo o que abre e o que fecha e programe-se:

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros (PSs) quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Poupatempo

As 245 unidades do Poupatempo em todo o estado estarão fechadas no sábado. As atividades presenciais serão retomadas na segunda-feira (14), mediante agendamento prévio e totalmente gratuito.

Durante o feriado, as opções digitais permanecem disponíveis à população através do portal www.poupatempo.sp.gov.br, do aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, dos totens de autoatendimento e pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974. São 3,4 mil serviços disponíveis à população.

Entre os serviços oferecidos estão renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débito de veículos, entre outros.

Transportes metropolitanos

As empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos contarão com programação diferenciada neste próximo fim de semana. Veja abaixo.

Operação dos trilhos

No sábado (12) e no domingo (13), as cinco linhas da CPTM vão circular com intervalos iguais aos de um fim de semana. No sábado, os trens da Linha 12-Safira não vão circular entre as estações Tatuapé e Brás. Como opção, os passageiros devem utilizar a Linha 11-Coral para seguir viagem. A estratégia operacional será adotada para melhoria e realização de travessia de dutos que beneficiará o sistema de sinalização no trecho.

No Metrô, as linhas 1- Azul, 2- Verde, 3- Vermelha e 15- Prata funcionarão com programação de fim de semana.

Ônibus intermunicipais

No feriado de sábado, as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU, vão operar com tabela horária de domingos e feriados. No domingo, o intervalo das partidas seguirá a programação usual deste dia da semana. As informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Bilhetes – Os passageiros que vão participar dos eventos deste feriado podem comprar seu bilhete digital QR Code para uso nos trilhos via WhatsApp no 11 3888-2200, aplicativo TOP – disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store, ATMs espalhadas por todas as estações do Metrô e da CPTM e em mais de 8 mil pontos de venda espalhados pela Capital e região metropolitana e que aceitam dinheiro neste tipo de compra. Todos os processos são simples e rápidos, mesmo para quem não tem familiaridade com as novas tecnologias. A lista completa dos pontos de venda está disponível para consulta no www.boradetop.com.br.

Bikes – Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais. Nos dias úteis, de segunda a sexta, o embarque é permitido entre 10h e 16h e das 21h até o encerramento da operação. O embarque da bike no trem é permitido apenas no último carro, no limite de quatro bicicletas por viagem.

Passeios com os pets – Quem quiser aproveitar para passear com seu pet pode seguir viagem nos trens da CPTM e do Metrô e nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Para isso, conforme lei estadual, os animais devem pesar no máximo 10 kg, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada. Mais informações podem ser obtidas nos sites das empresas.

Bom Prato

Para manter a qualidade no atendimento à população, neste final de semana (12 e 13), algumas das 31 unidades do Programa Bom Prato que funcionam aos finais de semana e feriados ficarão fechadas excepcionalmente devido ao serviço de manutenção. Na segunda-feira (14), os restaurantes funcionarão normalmente.

Veja a relação das unidades do Bom Prato que estarão em manutenção no sábado e no domingo: Carapicuíba, Francisco Morato, Itaquera, Mogi das Cruzes, Rio Claro, Tucuruvi e Suzano (apenas no domingo).

Veja os endereços das unidades fixas e móveis:

https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato

Sabesp

A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/home), onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana.

O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive nos feriados, pelo link: https://sabesp-chat.sabesp.com.br/#/.

Na Sabesp Soluções Ambientais (0800 771 2482), o atendimento também é normal todos os dias, durante as 24 horas.

Parques urbanos

Confira no link a seguir os horários de funcionamento dos Parques Urbanos (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Infos-Parques.pdf) administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: [email protected].

Instituições culturais

No feriado de Nossa Senhora Aparecida, diversos equipamentos culturais do estado de São Paulo estarão com suas portas abertas para receber o público. Confira os horários de funcionamento:

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL): abertas das 9h30 às 18h30.

Museus na capital

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade: abertas das 10h às 18h (entrada até as 17h).

Memorial da Resistência de São Paulo: aberto das 10h às 18h (entrada até as 17h). Entrada gratuita.

Museu da Imagem e do Som (MIS): aberto das 10h às 20h.

MIS Experience: aberto das 10h às 19h (permanência até 1h30 após o último horário).

Museu Catavento: aberto das 9h às 17h (bilheteria fecha às 16h).

Museu do Café: aberto das 9h às 18h (entrada até as 17h).

Museu da Imigração: aberto das 9h às 18h (entrada até as 17h).

Museu do Futebol: aberto das 9h às 18h (entrada até as 17h).

Museu das Culturas Indígenas: aberto das 9h às 18h.

Museu da Diversidade Sexual: aberto das 10h às 18h.

Museu da Língua Portuguesa: aberto das 9h às 18h (entrada até as 16h30).

Museu de Arte Sacra de São Paulo: aberto das 9h às 17h.

Pinacoteca de São Paulo: aberta das 10h às 18h (entrada até as 17h).

Paço das Artes: fechado (exposição em montagem).

Mundo do Circo: aberto das 9h às 18h.

Museus no interior

Museu Casa de Portinari: aberto das 9h às 18h.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro: aberto das 9h às 18h.

Museu Índia Vanuíre: aberto das 9h às 18h.

Escolas

Conservatório de Tatuí: fechado.

Emesp Tom Jobim: fechado.

Projeto Guri: fechado.

SP Escola de Teatro: aberta das 14h às 22h (aulas para estudantes matriculados e duas peças em cartaz à noite).

São Paulo Companhia de Dança e São Paulo Escola de Dança: fechadas.

Salas de concerto

Sala São Paulo: Aberta conforme a programação de concertos (consultar agenda em https://salasaopaulo.art.br/salasp/programacao-ingressos).

Teatros

Theatro São Pedro: aberto, a partir das 17h, para espetáculo.

Teatro Sérgio Cardoso (TSC): aberto das 10h às 20h.

Teatro Estadual de Araras: aberto das 11h às 19h.

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos): abertas das 10h às 17h.

Setor B: fechadas no feriado (programação especial ao longo do mês das Crianças disponível em https://www.fabricasdecultura.org.br/).