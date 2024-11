Feriadão do dia 15 de Novembro e opçoes de Lazer no Sesc Mogi

Nessa atividade o objetivo é aprenderemos sobre pessoas cientistas e pioneiras, muitas delas pretas, cujas ideias brilhantes e ambições ajudaram a moldar nossas vidas hoje. As possibilidades de pesquisa em ciência Afrodescendente são quase infinitas. A diversidade de culturas, histórias, tecnologias, inovações, espécies animais e vegetais é enorme e desconhecida do grande público. A maior parte deste potencial e riqueza de conhecimento nunca vê a luz do dia em nosso país e em diversos países do mundo. O objetivo principal deste trabalho é incentivar as pessoas educadoras a incorporarem exemplos de ciência afrodescendente e de importantes cientistas afros em seu dia a dia e, assim, ensinar as crianças e adolescentes a ter respeito igual para as realizações de todas as etnias que compõem o nosso país. Devemos estimular as novas gerações a tornarem-se livres pensadores e perceber que a ciência é uma parte de cada cultura em todo o mundo.

PROGRAMA

1 – Introdução ao estudo da Ciência, Tecnologia e Inovação Afrodescendente;

2 – Diáspora Afrodescendente para Ásia, Europa e América;

3 – Base Afrodescendente para a ciência, tecnologia e desenvolvimento no continente Abya Yala/América;

4 – Inovações s do século 16;

5 – Inovações s do século 17;

6 – Inovações do século 18;

7 – Inovações do século 19;

8 – Inovações do século 20;

9 – Inovações do século 21;

Com Professor Ms. Carlos Eduardo Dias Machado, graduado, licenciado e mestre em História (FFLCH-USP) e doutorando pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP), ativista do Movimento Negro desde 1988, ex-bolsista do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford (International Fellowships Program – IFP/USA), escritor do livro Gênios da Humanidade – Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente (DBA Editora, 2017) e Wakanda Para Sempre! Tradições Afrodescendentes Milenares Para Entender o Filme Pantera Negra (Amazon, 2019), professor de educação básica, formador de docentes em cursos de extensão universitária, ex-colunista da Revista Raça Brasil e Ciência Hoje, ex-deputado do Estado da Diáspora Africana – 6ª Região (SOAD – UK), ex-consultor de livro didático da Editora Moderna e consultor da TV Globo.

Serviço:

Até 26/11, terças, das 19h às 21h

Gratis

16 anos +

Grátis

Inscrições pelo App Credencial SescSP



Música

Quinta Show

Corpo Desobediente

com Marco Antonio Fera

Quinta-feira, 14/11/2024 – 20h | Grátis



O show Corpo Desobediente, de Marco Antonio Fera, tem como fundamento a memória, sexualidade e masculinidade de uma Prete Bixa. Por meio de canções autorais em parceria com Oziel Antunes e releituras de obras de alguns dos principais artistas da música brasileira. Fera compartilha com o público as influências culturais que contribuíram para formação da sua identidade, intimidade e a sua incontornável vocação para sempre desobedecer às imposições e estigmas sociais forjados aos homens negros do país. Nesse sentido, o show traz para o palco, além da originalidade de estética e a poética, a celebração da delicadeza, do afeto e do amor como alimentos para a existência de um corpo em constante transformação.

Marco Antonio Fera é ator, cantor, compositor, multiartista, artivista das questões étnico raciais e LGBTQIAPN+, produtor cultural e de conteúdo, Mestre em Relações Étnico Raciais (CEFET-RJ), pós-graduado em Fundamentos da Cultura e das Artes (UNESP) e licenciado em Teatro Arte Educação (UNISO). Estudou Teatro em intercâmbio na Universidad Mayor em Santiago no Chile. Estudou interpretação para TV e Cinema nas escolas Wolf Maya e Fernando Leal. Vinte e cinco anos (25) de carreira em teatro, publicidade e música. Fundador do Grupo Trança de Teatro. Idealizador do show Corpo Desobediente



Fernando Negrão

Domingo, 17/11 – Livre – 16h – Grátis



No show é trazido aos palcos músicas de parcerias do cantor, como “Alguém que me quer” (Arlindinho) e “Na mesma direção” (Neguinho da Beija Flor), além de releituras de Dudu Nobre, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e Roberto Ribeiro.

Fernando Negrão é figura marcante no carnaval Santista, com samba-enredos de sua autoria, se tornou um dos principais compositores do gênero. Fernando Negrão conta com um CD totalmente autoral. A nova música de trabalho chamada “Monumento de Mulher” foi escrita em parceria com Carica (grupo Sensação) e já está tocando nas principais rádios da baixada santista.



Dança

Saias

Com o grupo GiraSaia

Sexta, 15/11 – 16h – Livre – Grátis (Feriado)



O espetáculo “Saias” trabalha com as danças populares brasileiras (Simbologia dos Orixás, Maracatu, Jongo, Coco de Alagoas, Ijexá, Lundu Colonial, Samba-de-Roda e Ciranda) sob a ótica do feminino.

Dentro de cada manifestação trabalhada, a figura da mulher surge com força e beleza, dando mais sentido à preservação e propagação dessas danças.

O fio condutor das cenas é a beleza do mundo feminino, com suas alegrias, decepções, lutas e esperanças para manter a cultura viva. A mistura de linguagens, como poemas declamados, percussão e cantos, dão um sentido específico para cada cena-dança.

“Saias” evoca o poder do feminino na nossa cultura afro-brasileira e a beleza e espontaneidade das danças populares



Teatro

O mundo começa na cabeça

Com Grupo Corpo Negro

Sábado, 16/11 – 16h – Livre – Grátis



Por meio do diálogo ativo, os atores e atrizes, ora representam personagens fictícios inspirados na literatura infantil contemporânea, ora representam a si mesmos, retomando lembranças de sua infância e do impacto do racismo estrutural vivenciado diariamente em ambiente escolar. Com técnicas de bricolagem, o espetáculo constrói a narrativa musical a partir da interatividade com as crianças – que assumem a posição de espectadores participantes, ao responder perguntas, cantar refrãos de músicas ou dançar ritmos africanos

“O Mundo Começa na Cabeça” é um espetáculo teatral do Grupo de Teatro Corpo Negro, elenco composto em sua totalidade por artistas negros. A cenografia representa dois ambientes importantes na vida das crianças: a escola e o lar. Por meio de músicas, danças e performances, oferece um momento de entretenimento, aprendizado e reflexão para crianças e adultos, celebrando a importância da imaginação, da inclusão e do resgate das memórias afetivas da infância. O espetáculo também aborda temas como diversidade cultural, respeito às diferenças, valorização da cultura africana, autoestima e empoderamento.

Literatura

Mediar Brincar Letrinhas Pretas

Com Coletiva Lobas

Até 30/11 – sábados e domingos, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h

Na alameda da unidade, as mediadoras de leitura da Coletiva Lobas convidam as famílias para o despertar do corpo, do olhar e do riso por meio da mediação de leitura, cantigas e brincadeiras. Com um acervo diversificado de obras da literatura infantil pautado nas identidades afro-brasileiras, o livro é o principal instrumento de partilha sendo utilizado de formas diversas.

Relendo o Mundo

Livro do mês: O Meu Destino é Ser Onça

Com Karina Motta

Até 26/11 – terças-feira, das 19h30 às 21h

Uma jornada literária para promover reflexões acerca da História do Brasil e do Mundo. Em nossa primeira edição, exploraremos a obra “Meu destino é ser onça”, do escritor carioca Alberto Mussa, desvendando narrativas que desafiam visões míticas tradicionais e nos inspiram a repensar o meio ambiente e suas narrativas.

Sinopse da Obra:

Meu destino é ser onça reconstrói o mito tupinambá e nos coloca em contato com uma cultura determinante para a formação do povo brasileiro.

“O livro de Mussa registra as particularidades míticas dos índios e sua amplitude, para não deixar dúvidas de que somos filhos da mesma grandeza.” ¿ Paulo Bentancur, Època

“No mito restaurado por Mussa percebe-se que a guerra, a vingança e a antropofagia entre grupos tupinambá rivais eram comportamentos fundamentais para esses povos no início da colonização brasileira.” ¿ Rafael Cariello, Folha de S.Paulo

Sobre o autor:

Alberto Mussa

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1961. Além de contos, romances, ensaios e traduções, é autor do Compêndio mítico do Rio de Janeiro, série de cinco novelas policiais, uma para cada século da história carioca. Entre outras distinções, ganhou os prêmios Casa de Las Américas, Academia Brasileira de Letras, Oceanos, Machado de Assis e APCA. Estudada na Europa, nos Estados Unidos e no mundo árabe, sua obra está publicada em dezenove países e dezesseis idiomas.