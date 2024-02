Fenômeno no nordeste, Henry Freitas cumpre agenda com 30 shows em fevereiro

Jovem, talentoso e fenômeno do nordeste – este é Henry Freitas. Dono do hit “Tem Café”, forrozeiro comemora agenda com 30 shows no mês de fevereiro. Após alcançar destaque no Top 1 Viral Brasil no Spotify, o paraibano é a grande promessa da música para 2024. Já, neste mês do carnaval, o artista promete levar seu show “Terapia de verão” para os estados de Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Amapá, Ceará, Bahia e Paraíba. Para os dias de folia, Henry cumpre maratona com 16 shows pelo norte e nordeste do país.

Aos 26 anos, Henry já coleciona números de destaque nas plataformas – além de ter alcançado o top 1 Viral Brasil, o artista também atingiu a 13ª posição no ranking Viral Global, e 82° posição no top 200 Brasil em 2023, tornando-se um sucesso nacional.

Um dos principais nomes da atualidade do Forró brasileiro, o cantor traz, também, números impressionantes neste ano com sucessos como “Eu Nem Me Lembro”, “Me Evita Mais” e “Mantenha Distância”, atingindo mais de 6 milhões de ouvintes no Spotify e 249 mil inscritos em seu canal do Youtube.

07/fev – Timbaúba/PE

08/fev – Viana/MA

08/fev – Penalva/MA

09/fev – Recife/PE

09/fev – Tracunhaém/PE

10/fev – Recife/PE

10/fev – Recife/PE

10/fev – Pesqueira/PE

11/fev – Salvador/BA

11/fev – Macapá/AP

12/fev – Aracati/CE

12/fev – Jaguaruana/CE

12/fev – Banabuiú/CE

13/fev – Abaetetuba/PA

13/fev – Cametá/PA

14/fev – São José da Laje/AL

14/fev – Boca da Mata/AL