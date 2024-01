Fenômeno do tecnomelody, Banda AR-15, une batidão e a sanfona do piseiro em novo single “Congelou”

A Banda AR-15, um dos maiores fenômenos do Tecnomelody paraense, acaba de lançar novo single e videoclipe de “Congelou”. A faixa que se encontra disponível em todas as plataformas de streaming, traz uma letra romântica e melodias dançantes. Escute “Congelou”: https://onerpm.link/Congelou

A nova música fala de uma pessoa que criou expectativa em um amor, que não foi recíproco, e em um dado momento se deu conta que estava perdendo tempo naquela relação. “Congelou” une a batida forte do tecnomelody e a sanfona do Piseiro, trazendo uma roupagem diferente para o ritmo do grupo.

Assista ao videoclipe: https://youtu.be/PBJaw3LKEng?si=KjOfUd573cLykhYw

Com uma estrutura imponente de som, luz e sucessos cativantes, a banda não apenas preenche, mas transcende os espaços onde se apresenta. Com a presença magnética da vocalista sensacional, Carol Lemos, que conquistou o coração de seus admiradores, a banda destaca-se como uma força inigualável na cena musical. Seu carisma e talento inegável prendem o olhar do público, proporcionando uma experiência única a cada apresentação. A presença marcante de Harrisson Lemos, a voz masculina excepcional da banda e uma das maiores expressões musicais do Pará, complementa o conjunto, elevando ainda mais o status da banda. Com uma fusão de elementos visuais e sonoros, esse grupo não apenas lota os locais, mas deixa uma marca indelével na memória dos espectadores.