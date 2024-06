Fenômeno do Forró, Nattan estará nas maiores festas de São João do País

Fenômeno do forró, o cantor Nattan está pronto para aquecer a temporada de São João deste ano. Conhecido por sua energia contagiante e hits que dominaram as paradas, Nattanzinho marcará presença nos principais festejos juninos do país, prometendo apresentações memoráveis.

A temporada de São João do cantor inclui shows em Maracanaú (CE), São Luís (MA), Belém (PA), Campina Grande (PB), Aracaju (SE), Petrolina (PE) e Senhor do Bonfim (BA), entre muitas outras cidades.

Com seu estilo único e carisma, Nattan tem se consolidado como um dos maiores nomes do forró atual, atraindo milhares de fãs a cada apresentação. Recentemente, ele conquistou o primeiro lugar no Spotify com o sucesso “Amor na Praia”, reforçando seu status de fenômeno da música nordestina. Em maio, ele gravou em São Paulo o DVD ‘Estilo Nattanzinho’, com participações de Luan Santana, Ana Castela, Melody, MC Daniel e mais.

“Estou muito animado para a temporada de São João deste ano. É uma época muito especial para mim, onde posso celebrar nossas tradições e estar perto do público que tanto amo. Preparem-se para muita música, dança e alegria no melhor estilo nattanzinho”, declara Nattan.