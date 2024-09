FENAPAR lança campanha e Manifesto pela Diálise Peritoneal Domiciliar

Nesta quarta-feira, 25 de setembro, a FENAPAR (Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil) lança nacionalmente a campanha “Direito à Diálise Peritoneal Domiciliar” durante a realização do XXXII Congresso Brasileiro de Nefrologia, que acontece em Salvador, até o dia 28 deste mês.

A campanha tem como objetivo principal educar e informar as pessoas sobre os benefícios da diálise peritoneal domiciliar, garantindo que todos tenham acesso às melhores opções de tratamento para cuidar da saúde renal e viver com mais qualidade de vida.

A diálise peritoneal domiciliar é um tipo de terapia renal substitutiva, eficaz, segura, que é realizada no domicílio do paciente, geralmente durante o sono, permitindo que mantenham o convívio familiar e a rotina diária.

A campanha: criada a partir da necessidade de mostrar a importância do tratamento domiciliar para melhorar a vida dos pacientes com doenças renais crônicas (DRC), a campanha visa levar informação com credibilidade e apontar os benefícios para pacientes e familiares.

Congresso Brasileiro de Nefrologia (Divulgação)

Com foco principal na conscientização, a campanha busca incentivar a procura por mais informações sobre o método, fazendo com que a diálise peritoneal domiciliar seja uma opção apresentada a todos os pacientes. Para isso, a sociedade civil é convidada a entender melhor esta terapia e como ela pode impactar positivamente na vida de milhares de pessoas.

Estima-se que 1 em cada 10 brasileiros seja portador de DRC, e muitos ainda nem sabem deste diagnóstico. Segundo dados do Censo Brasileiro de Diálise de 2023, cerca de 157 mil pessoas são pacientes renais crônicos no Brasil e destas apenas 5.822 realizam diálise peritoneal.

“Esta campanha nasceu do desejo de mostrar aos pacientes de DRC que há outras opções de tratamento que vão além da hemodiálise. A diálise peritoneal domiciliar proporciona inúmeros benefícios aos pacientes, mas ela é pouca conhecida. A nossa meta é mudar esta realidade e fazer com que a diálise seja levada em consideração na hora da escolha do tratamento”, explica Renato Padilha, presidente da FENAPAR.

Para saber mais sobre a campanha “Direito à Diálise Peritoneal Domiciliar” acesse o nosso site, baixe o Manifesto elaborado em parceria entre a Fenapar e a Sociedade Brasileira de Nefrologia e ajude a dar voz aos pacientes com doenças renais crônicas compartilhando para o maior número possível de pessoas.