Fenabrave projeta crescimento moderado nas vendas de veículos para 2025

Os revendedores de veículos no Brasil estão prevendo um aumento de 5% nas vendas de automóveis leves e pesados para o ano de 2025. A estimativa, divulgada nesta quarta-feira (8) pela Fenabrave, a federação que representa os distribuidores de automóveis, reflete um cenário mais cauteloso do que otimista, com fatores como a variação cambial e a disponibilidade de crédito influenciando essa perspectiva.

A economista e consultora Tereza Fernandez, responsável pela elaboração das projeções, comentou que “o crédito, em termos gerais, teve uma alta de 9,4% em 2024 na comparação com 2023; no setor automotivo, esse aumento foi mais expressivo, atingindo 31,7%. Contudo, espera-se que essa taxa desacelere neste ano”.

A previsão de desaceleração no setor automotivo está atrelada à expectativa de elevação da Selic, a taxa básica de juros do Brasil. Segundo a Fenabrave, a Selic deve alcançar 14,25% em 2024, com um movimento gradual de queda projetado para os anos subsequentes.

Recentemente, o boletim Focus, divulgado na segunda-feira (6), indicou que analistas elevaram suas previsões para a Selic, agora projetando uma taxa de 15% ao final de 2025. Anteriormente, a estimativa estava em 14,75%. As expectativas para os anos seguintes permanecem em 12% para 2026 e 10% para 2027.

Apesar dos desafios enfrentados pelo mercado automobilístico, a Fenabrave acredita na possibilidade de revisar suas previsões para cima, seguindo a tendência observada ao longo de 2024. O presidente da entidade, Arcelio Junior, ressaltou que diversos fatores conjunturais como câmbio, renda e crédito impactam as operações do setor, dificultando prognósticos precisos para o próximo ano.

As projeções atuais da Fenabrave apontam para um total estimado de 2,608 milhões de carros de passeio e comerciais leves sendo emplacados em 2025. Além disso, prevê-se a venda de aproximadamente 127.600 caminhões e 29.300 ônibus. A expectativa é que esses modelos apresentem aumentos acima da inflação devido à influência da taxa cambial.

Tereza Fernandez ainda destacou que “a inflação deverá aumentar um pouco antes de começar a cair novamente; assim como o dólar influencia o preço do pãozinho, também terá impacto sobre os preços dos automóveis”.

Atualmente, as projeções consideram um dólar cotado entre R$ 6 e R$ 6,10. Em contraste, em janeiro de 2024, quando a Fenabrave anunciou suas previsões do ano anterior, a moeda americana estava avaliada em R$ 4,92.

No início deste ano, a federação havia previsto um crescimento nas vendas de veículos leves e pesados na ordem de 12% em relação a 2023; uma estimativa que se mostrou acertada com um aumento real de 14,15%. Por outro lado, a Anfavea – associação das montadoras – tinha uma perspectiva mais conservadora ao prever um crescimento de apenas 7% no mesmo período.

Para o próximo ano, a Anfavea revisou suas expectativas e agora estima uma elevação nos emplacamentos da ordem de 5,6%, totalizando cerca de 2,802 milhões de unidades vendidas. Esse número abrange carros de passeio, comerciais leves e veículos pesados como ônibus e caminhões.