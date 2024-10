Felipe Sanches estreia no kartismo europeu e mostra potência no Trofeo delle Industrie, na Itália

O último fim de semana foi de pura adrenalina no South Garda Karting, em Lonato, Itália, com a 52ª edição do Trofeo delle Industrie, uma das competições de kart mais tradicionais do mundo. O piloto brasileiro Felipe Sanches (Sanches e Sabioni Sociedade de Advogados / Andrea Sanches Semijoias / Fazenda Pôr do Sol / Coach James Ricci / Telemetria: Beto Zanini Motorsports), em sua estreia internacional e a convite da equipe Energy Corse, enfrentou o desafio com determinação e mostrou seu potencial. Ao longo de uma semana intensa, o piloto paulista se destacou pela resiliência e rápida adaptação tanto ao traçado quanto às mudanças climáticas constantes que marcaram o evento.

Nos treinos livres, Sanches trabalhou para se familiarizar com o traçado e com as condições de pista molhada e instável, que variavam a cada minuto. No qualifying, conquistou o 15º tempo entre 36 competidores, uma posição sólida para as classificatórias. Na primeira, demonstrou arrojo ao ganhar 11 posições e finalizar em P6. Já na segunda, cruzou a linha em P4, mas um leve deslize fez o bico do kart entrar, resultando em uma penalização que o reposicionou para P7.

No domingo, Sanches marcou o 6º tempo no warm-up. Com a pista seca, enfrentou o desafio de se adaptar ao traçado, ao grid cheio e à quantidade de borracha acumulada no asfalto. Na pré-final, largou de P6 e terminou em P12; na final, saindo de P12, concluiu a corrida em P22. Considerando a falta de treinos em pista seca, o resultado foi compreensível e, segundo o piloto, cada volta foi uma oportunidade de evolução e amadurecimento.

“Volto com ainda mais vontade e confiança para as próximas competições, tendo aprendido muito aqui. Esse tipo de desafio só fortalece a experiência e me prepara melhor para as disputas que vêm pela frente”, afirmou Sanches, que já está focado no Open do Campeonato Brasileiro, em Londrina, e no Campeonato Brasileiro logo em seguida.

Felipe tem pela frente o Open já nesta semana. Sem muito tempo para descanso, o piloto desembarcará em São Paulo e, nesta quarta-feira (30), seguirá direto para Londrina, onde disputará a competição que abre o mais importante evento de kart no Brasil.