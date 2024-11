Felipe Sanches começa o Campeonato Brasileiro de Kart com o melhor tempo da OK Júnior

Londrina é o palco do kart nacional esta semana com o Grupo 2 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart, na pista Kartódromo Luigi Borghesi. O piloto paulista, Felipe Sanches (Sanches e Sabioni Sociedade de Advogados / Andrea Sanches Semijoias / Fazenda Pôr do Sol / Coach James Ricci / Telemetria: Beto Zanini Motorsports), entra na competição para disputar o título em duas categorias: Júnior Menor e OK Júnior. Sanches está determinado a alcançar as primeiras colocações em uma das competições mais difíceis do ano.

As atividades do Brasileiro começaram nesta terça-feira (12), e Felipe já mostrou a que veio. Pela manhã, ele terminou entre os dez primeiros na sessão de abertura dos treinos livres da Júnior Menor. À tarde, pela OK Júnior, Sanches foi o mais rápido do dia, com a marca de 42 segundos e 314 milésimos, comprovando sua excelente forma e adaptabilidade nas duas categorias.

Esta temporada 2024 tem sido marcada por grandes conquistas para Felipe. Na Copa São Paulo Light, ele se mantém entre os primeiros colocados, competindo diretamente pelo título. Além disso, ele representou o Brasil no histórico Trofeo delle Industrie, em Sarno, na Itália, uma das provas mais tradicionais do kart mundial. No início de novembro, o piloto de Birigui teve a oportunidade de desvendar os segredos da pista de Londrina no Open do Brasileiro.

“Andar no Open foi muito importante, pude entender melhor os detalhes da pista e os pontos de ultrapassagem. Agora, é focar e dar o máximo,” afirmou Felipe. “Sempre dou meu melhor em cada volta! Sei que vai ser difícil, mas estou pronto para o desafio,” completou o piloto.

O Grupo 2 do Brasileir reúne pilotos Júnior Menor, Ok Júnior, categorias de Felipe Sanches e também Mini 2T, Júnior, Novato, Graduado, OK FIA, Sênior AM, Sênior Pro, Super Sênior, Super Sênior Master e Sênior 60+.

A programação segue nesta quarta-feira (13), Felipe participa de mais dois treinos e da tomada de tempo, que definirá o grid de largada. Na quinta-feira (14), começam as corridas classificatórias, seguidas pela super classificatória na sexta-feira (15). No sábado, todos os pilotos disputarão as finais de suas respectivas categorias, com transmissão ao vivo pelo canal da CBA BR Kart no YouTube.