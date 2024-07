Felipe Melo é suspenso por um jogo por empurrão em assessor do Atlético-GO

O zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, pegou suspensão de um jogo por conta do empurrão dado no assessor de imprensa do Atlético-GO, Álvaro Castro, na partida em que o Dragão venceu o Tricolor por 2 a 1, no Maracanã. O funcionário do clube goiano foi suspenso por 15 dias.

A Procuradoria do STJD havia denunciado Felipe Melo em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJ): 254-A (praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente – pena: suspensão de 4 a 12 partidas); e 257 (participar de rixa, conflito ou tumulto, durante a partida, prova ou equivalente – pena: suspensão de 2 a 10 partidas).

A maioria do tribunal entendeu, porém, que o episódio não foi uma agressão e, sim, um ato hostil. Por conta disso, a denúncia do artigo 254-A foi desclassificada para o 250. Já o artigo 257 foi desconsiderado para ambos.

A decisão causou revolta à defesa do Atlético-GO. O advogado Filipe Oliveira classificou como uma “inversão de valores”.