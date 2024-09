Felipe Melo, do Fluminense, é investigado sob suspeita de constranger adolescente

O jogador Felipe Melo, 41, é investigado no Rio de Janeiro por supostamente ter constrangido um adolescente de 15 anos após perguntar para qual time o jovem torcia. De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na noite de domingo (22) e foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) nesta terça (24).

A assessoria do jogador afirmou que o atleta não irá se pronunciar nesta quarta (25) por estar concentrado para o jogo da Libertadores, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Já o Fluminense, também procurado, ainda não se manifestou.

De acordo com a Polícia Civil, “um procedimento foi instaurado para apurar os fatos” relatados pela mãe do adolescente, que é empresária.

Segundo o depoimento, o filho estava em frente à quadra de tênis do condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, quando foi indagado pelo jogador para qual time ele torcia. Após o garoto responder que era botafoguense, Melo teria gritado e, colando o rosto ao do jovem, dito: “Você está me tirando como otário? Tá me achando maluco?”.

Na véspera do fato, o alvinegro derrotou o tricolor após falha individual do zagueiro.

Um homem que estava no local teria puxado o jogador e dito: “Poxa, é uma criança, para com isso”.

Ainda de acordo com a mãe da vítima, o jovem, “sentindo-se amedrontado”, procurou a segurança. Outro atleta do Fluminense teria presenciado a ação e tentado acalmar o adolescente, dizendo “fica assim, não, ele é maluco”, segundo o registro feito na delegacia.

De acordo com o depoimento da mãe, o condomínio teria dito que o jogador “é habituado a ter esse tipo de comportamento”.

Antes do Fluminense, Felipe Melo defendeu o Palmeiras. Em 2017, após voltar da Internazionale de Milão, jogou no time alviverde, onde conquistou o Campeonato Paulista e a Libertadores. Em 2021, deixou o clube e assinou com o Fluminense, onde ganhou o Campeonato Carioca de 2022 e a Copa Libertadores de 2023.

Pela seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo de 2010.