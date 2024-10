Felipe Massa vai largar em segundo na corrida principal no Uruguai

A chuva e o frio em El Pinar, no Uruguai, deixaram Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras, apreensivos nesta sexta. Mas definitivamente não foram suficientes para esfriar a disputa pela pole position da 10ª etapa da temporada 2024 da Stock Car, no Autódromo Victor Borrat Fabini.



Com a pista secando ao longo da sessão, quem optou pelos pneus slicks no Q3 se deu bem. Caso de Felipe Massa, do Time Lubrax, patrocinado pela Vibra, que vai largar em segundo na corrida principal deste sábado.

Antes, porém, tem a corrida sprint e, com a inversão dos 12 primeiros do grid, o líder do campeonato vai largar em 11º.



“Foi um dia difícil, com a pista molhada, uma chuva muito forte, que até atrasou a classificação por segurança. No fim, foi um bom resultado para nós, tanto no molhado, quanto no seco. Conseguimos o segundo lugar e sabemos como essa posição vai ser importante amanhã. Vamos nos concentrar para fazer o melhor trabalho possível nas corridas deste sábado”, afirmou o piloto #19 da equipe TMG e do Time Lubrax, que lidera o campeonato com 696 pontos.



Julio Campos iniciou a classificação entre os primeiros, mas acabou finalizando com o 14º tempo. “Nosso acerto estava 100% voltado para condições de chuva e estavamos muito bem, mas quando a pista começou a secar, não tínhamos ritmo para acompanhar os outros. Mas como não tem a previsão de chuva para amanhã e o nosso acerto para pista seca estava bom, vamos para cima buscar os pontos para seguirmos na parte de cima da tabela”, disse Julio, que está em sexto na classificação, com 637 pontos.