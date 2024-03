Felipe Massa recebe atletas do futsal PCD do São Paulo

O Dia Internacional da Síndrome de Down foi celebrado na última quinta-feira, 21 de março. Demonstrando apoio a essa causa social tão importante, o são-paulino Felipe Massa recebeu, no Velocitta, três integrantes do time de futsal PCD do São Paulo: dois com Síndrome de Down, o Daniel e o Matheus; e um do espectro autista, o Lucca.

“É um prazer recebê-los aqui na Stock Car. É muito legal apoiar e chamar a atenção da sociedade para projetos de inclusão tão importantes como esse. Ainda mais, eles sendo são-paulinos como eu”, disse Massa, que mostrou o box da equipe TMG e o carro #19 por dentro para os três atletas.

Fabio Zamborlini, diretor do futsal PCD do São Paulo e pai de Lucca, elogiou a iniciativa e o ambiente da Stock Car. “A organização do evento está de parabéns e poder conhecer um ídolo do nosso esporte e são-paulino como a gente, abrindo espaço para mostrarmos esse trabalho que a gente faz dentro do São Paulo, é muito importante para a gente”.

O projeto do futsal PCD do São Paulo conta com 15 atletas portadores de necessidades especiais e treina no ginásio do clube duas vezes por semana.