Felipe Massa é segundo em Interlagos e conquista o vice-campeonato da Stock Car

Uma corridaça em Interlagos encerrou a temporada 2024 da Stock Car. Os pilotos do Time Lubrax, patrocinados pela Vibra, tiveram resultados opostos, mas uma certeza em comum: foi um ano consistente para Felipe Massa e Julio Campos do início ao fim.

Massa largou em sexto, logo nos primeiros metros ganhou duas posições, mais uma na estratégia de box e, por fim, ultrapassou Felipe Baptista para chegar em segundo na corrida e também na temporada.

“Muito feliz pelo trabalho que a gente fez neste fim de semana na pista e também ao longo do ano, com o desenvolvimento do carro. Fomos man of race em três etapas, incluindo essa. Parabéns à TMG, campeã por equipes. Sempre confiei 100% nesse time. Aproveito para agradecer o apoio de todos os patrocinadores pelo trabalho incrível esse ano”, disse Massa, que somou 885 pontos.

Já Julio Campos largou em terceiro como vice-líder do campeonato, logo ultrapassou Gabriel Casagrande e estava partindo para cima do líder Guilherme Salas quando teve o pneu traseiro direito furado na sétima volta, acabando com qualquer possibilidade de brigar pela vitória e pelo título. Ele terminou em 25º.

Rodrigo Guimarães

“Fizemos a volta mais rápida da prova, mostrando que a gente tinha um carro muito bom, para brigar pela vitória hoje. Aí tivemos o pneu furado por duas vezes na corrida. Mas isso não apaga o que fizemos aqui na equipe Pole Motorsport, com a parceria de todos os patrocinadores, durante todo o ano”, afirmou Julio, que ficou em quinto no campeonato, 835 pontos.

Lu e Brás, mascotes dos Postos Petrobras e parceiros de Massa e Julio em todos os autódromos, agradecem demais o apoio ao longo do ano e já deixam o convite: 2025 tem mais!